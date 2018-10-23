Найдовший морський міст у світі відкрили: видовищні фото й відео

У вівторок, 23 жовтня, у Китаї відкрили найдовший і найміцніший морський міст у світі, що з'єднує Гонконг і Макао із китайським містом Чжухай. Будівництво мосту почалося у 2009 році. У мережі вже опубліковані видовищні фото й відео нового мосту.

Як передає Reuters, голова КНР Сі Цзіньпін взяв участь у церемонії відкриття у місті Чжухай разом із вищими посадовими особами Гонконгу і Макао.

55-кілометровий міст спершу планували відкрити у 2016 році, проте через затримку будівництва, цю дату перенесли на другу половину 2018 року. Міст влаштований таким чином, що зможе витримувати землетруси магнітудою 8 балів, тайфуни і суперважкі вантажівки (що в 4,5 раза перевершує міцність моста Золоті Ворота в Сан-Франциско).

Найдовший морський міст cnn.com

Як зазначає CNN, прихильники будівництва мосту вважають, що він скоротить час поїздок між містами Чжухай — Макао — Гонконг із 3 годин до 30 хвилин. Але знайшлися й ті, хто продовжує критикувати проект мосту. Наприклад, приватні автолюбителі в Гонконзі не зможуть перетнути міст без спеціального дозволу.

Найдовший морський міст cnn.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні відбулося падіння фрагмента залізничної частини Кримського мосту. За словами інженера "Київсоюздорпроекту" Едгара Годика, проблема пов'язана із поспіхом у будівництві.