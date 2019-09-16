Найбільший стрибок в історії: нафта злетіла в ціні після атаки на Саудівську Аравію

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 16 вересня, зросли в ході азіатських торгів після вибухів і пожеж на саудівських нафтових об'єктах.

Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 долара за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

У перші секунди після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок з моменту початку торгів у 1988 році.

Котирування Brent зросли ICE Futures

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 8,1% – до 59,71 долара за барель.

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 9,9% до 63,00 долара за барель.

Котирування Urals зросли Maanimo

Зокрема 14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс.

Через вибухи і пожежі було припинено виробництво нафти в обсязі 5,7 млн барелів на добу – близько половини всього обсягу, що видобувається у країні.

Відповідальність за атаку на саудівські об'єкти взяли на себе єменські повстанці-хусити.

"На мою думку, Саудівська Аравія зможе відновити виробництво нафти в обсязі 3 млн б/д у найближчі 2-5 днів, однак на повернення ще 2,7 млн б/д буде потрібно більше часу, з урахуванням особливостей НПЗ Абкайк", – повідомив аналітик з енергетичного сектору Mizuho Securities Роберт Ягер, передає "Інтерфакс".

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на сировину в серпні досяг 10%. Падіння вартості нафти було викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зокрема Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!