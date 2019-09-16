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16 вересня • оновлено в 10:14
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Найбільший стрибок в історії: нафта злетіла в ціні після атаки на Саудівську Аравію

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Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 16 вересня, зросли в ході азіатських торгів після вибухів і пожеж на саудівських нафтових об'єктах.

Зокрема вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 долара за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

У перші секунди після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок з моменту початку торгів у 1988 році.

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Котирування Brent зросли

Котирування Brent зросли

ICE Futures

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 8,1% – до 59,71 долара за барель.

Котирування WTI зросли

Котирування WTI зросли

ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 9,9% до 63,00 долара за барель.

Котирування Urals зросли

Котирування Urals зросли

Maanimo

Зокрема 14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і нафтове родовище Хурайс.

Через вибухи і пожежі було припинено виробництво нафти в обсязі 5,7 млн барелів на добу – близько половини всього обсягу, що видобувається у країні.

Відповідальність за атаку на саудівські об'єкти взяли на себе єменські повстанці-хусити.

"На мою думку, Саудівська Аравія зможе відновити виробництво нафти в обсязі 3 млн б/д у найближчі 2-5 днів, однак на повернення ще 2,7 млн б/д буде потрібно більше часу, з урахуванням особливостей НПЗ Абкайк", – повідомив аналітик з енергетичного сектору Mizuho Securities Роберт Ягер, передає "Інтерфакс".

Ціни на нафту виросли

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, обвал цін на сировину в серпні досяг 10%. Падіння вартості нафти було викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

Зокрема Вашингтон допустив можливість введення нових мит на імпорт китайських товарів, на що Пекін відповів зниженням курсу національної валюти.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Саудівська Аравія
Теги
нафта Організація експортерів нафти (ОПЕК) Brent WTI
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