Найбільший штраф в історії: в Європі розповіли про санкції через будівництво "Північного потоку-2"

Управління захисту конкуренції Польщі (UOKiK) оштрафувало компанію Engie на 40,3 млн євро за відсутність співпраці у справі про будівництво газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє польське видання Biznes Alert, пише "Страна". Видання відзначає, що в травні 2018 року антимонопольний орган Польщі розпочав слідство у справі про можливу змову щодо будівництва газопроводу

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Відповідно до законів Польщі, максимальний штраф, який UOKiK міг накласти на компанію за порушення антимонопольного законодавства, може становити 10% від оборотів компанії на рік перед прийняттям рішення про порушення прав конкуренції. При цьому раніше в UOKiK повідомляли, що планують оголосити про "найвищий в своїй історії штраф" у справі про будівництво газопроводу Nord Stream 2.

Як повідомлялося, проект Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя Росії по дну Балтійського моря до Німеччини на додаток до вже діючого "Північному потоку-1". Передбачається, що потужність другої гілки складе 55 млрд кубометрів газу щорічно, протяжність – понад 1,2 тис. км.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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