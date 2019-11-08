Найбільший штраф в історії: в Європі розповіли про санкції через будівництво "Північного потоку-2"

Управління захисту конкуренції Польщі (UOKiK) оштрафувало компанію Engie на 40,3 млн євро за відсутність співпраці у справі про будівництво газопроводу "Північний потік-2".
Про це повідомляє польське видання Biznes Alert, пише "Страна". Видання відзначає, що в травні 2018 року антимонопольний орган Польщі розпочав слідство у справі про можливу змову щодо будівництва газопроводу
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Відповідно до законів Польщі, максимальний штраф, який UOKiK міг накласти на компанію за порушення антимонопольного законодавства, може становити 10% від оборотів компанії на рік перед прийняттям рішення про порушення прав конкуренції. При цьому раніше в UOKiK повідомляли, що планують оголосити про "найвищий в своїй історії штраф" у справі про будівництво газопроводу Nord Stream 2.
Як повідомлялося, проект Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя Росії по дну Балтійського моря до Німеччини на додаток до вже діючого "Північному потоку-1". Передбачається, що потужність другої гілки складе 55 млрд кубометрів газу щорічно, протяжність – понад 1,2 тис. км.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
8 лютого Париж і Берлін підготували компромісний варіант поправок в Газову директиву ЄС, які дозволять їх затвердити, однак залишать Берліну широкі можливості для реалізації проекту "Північний потік-2".
13 лютого Рада ЄС та Європарламент попередньо схвалили посилення Газової директиви Євросоюзу на підставі значно доопрацьованого і пом'якшеного проекту поправок, розробленого Німеччиною і Францією. Від них безпосередньо залежить доля російського газопроводу в обхід України.
21 лютого Рада Європейського Союзу схвалила поправки до Газової директиви, які зачіпають "Північний потік-2". Йдеться про компромісний варіант поправок, що посилюють вимоги до нового проекту російського газового монополіста "Газпрому".
19 березня Комітет Європарламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики підтримав проект поправок до Газової директиви ЄС, яка може створити перешкоди для російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2".
4 квітня Європарламент остаточно схвалив поправки до Газової директиви.
8 листопада парламент Німеччини провалив голосування про пом'якшення Газової директиви для російського "Північного потоку-2".
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