Наглядова рада "Укрзалізниці" зажадала звільнити главу компанії: рішення за Кабміном

Наглядова рада "Укрзалізниці" (УЗ) рекомендує Кабінету міністрів України звільнити Желько Марчека з посади виконувача обов'язків голови правління компанії.

Про це повідомляє пресслужба УЗ у вівторок, 14 квітня.

"Наглядова рада очікує, що це питання буде розглянуто на найближчому засіданні Кабінету міністрів", – йдеться в повідомленні.

Крім того, наглядова рада відсторонила Марчека й від виконання повноважень члена правління, відповідального за людські ресурси.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Желько Марчек буде звільнений з посади найближчим часом. За його словами, глава УЗ не виправдав довіри.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

4 грудня глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов попросив наглядову раду компанії розглянути питання його звільнення.

29 січня Кабінет міністрів погодив звільнення Кравцова.

5 лютого Кабінет міністрів України тимчасово поклав обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на Желько Марчека.

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