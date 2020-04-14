Наглядова рада "Укрзалізниці" зажадала звільнити главу компанії: рішення за Кабміном

Наглядова рада "Укрзалізниці" (УЗ) рекомендує Кабінету міністрів України звільнити Желько Марчека з посади виконувача обов'язків голови правління компанії.
Про це повідомляє пресслужба УЗ у вівторок, 14 квітня.
"Наглядова рада очікує, що це питання буде розглянуто на найближчому засіданні Кабінету міністрів", – йдеться в повідомленні.
Крім того, наглядова рада відсторонила Марчека й від виконання повноважень члена правління, відповідального за людські ресурси.
Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що виконувач обов'язків голови правління "Укрзалізниці" Желько Марчек буде звільнений з посади найближчим часом. За його словами, глава УЗ не виправдав довіри.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 грудня глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов попросив наглядову раду компанії розглянути питання його звільнення.
29 січня Кабінет міністрів погодив звільнення Кравцова.
5 лютого Кабінет міністрів України тимчасово поклав обов'язки голови правління "Укрзалізниці" на Желько Марчека.
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