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11 квітня • оновлено в 17:56
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Нафтова війна Путіна закінчилася: що відомо про довгоочікувану угоду ОПЕК

9.2т
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Найбільші виробники нафти домовилися про зниження видобутку на 15% для стабілізації цін в умовах пандемії коронавірусу.

Як зазначає РБК, переговори тривали два дні через позицію Мексики, яка спочатку відмовилася знижувати видобуток.

Країни-учасниці ОПЕК+ і G20 домовилися про стабілізацію нафтового ринку, який опинився на межі колапсу через пандемію коронавірусу і катастрофічного падіння попиту на нафту.

До кінця березня ціни на нафту оновлювали мінімуми двадцятирічної давнини: марка Brent опускалася нижче 22$ вперше з 2002 року.

Подробиці угоди ОПЕК

Країни, які видобувають 70 млн бар. нафти на добу, або 70% від загальносвітового виробництва, погодилися знизити видобуток на 15 млн бар. в найближчі два місяці (травень-червень).

Учасники угоди ОПЕК+ (члени картелю, Росія та ще кілька виробників нафти), які в сумі щодня видобувають 43,8 млн бар., скоротять виробництво на 10 млн бар., решту зниження (ще 5 млн бар.) забезпечать США, Канада, Норвегія та інші країни.

Нафтова війна закінчилася

Нафтова війна закінчилася

Наслідки угоди ОПЕК

Поточні домовленості про скорочення видобутку членами ОПЕК+ не виглядають екстраординарними, вважає аналітик IHS Markit Нечаєв.

"Через пандемію коронавірусу у квітні попит на нафту впаде щонайменше на 16,8 млн бар. на добу, але падіння може бути вдвічі більшим – на 30-40 млн бар. На добу 30-40% світового видобутку", – попередив аналітик Bank of America Карен Костанян.

По суті, ОПЕК+ і країни G20 просто зафіксували поточну ситуацію: навіть без угоди Росія і Саудівська Аравія знизили б видобуток вже у квітні, а США і так скорочують виробництво, додав Костанян.

ОПЕК за підсумками 2020 року прогнозує зниження попиту на нафту лише на 5-10 млн бар на добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 квітня Мексика пішла назустріч іншим країнам ОПЕК і вирішила скоротити обсяги видобутку нафти.

Зазначимо, що учасникам переговорів ОПЕК+ в четвер, 9 квітня, не вдалося досягти фінальної угоди саме через позицію Мексики.

Саудівська Аравія, яка домоглася поступок від Росії щодо обмеження видобутку нафти, вирішила натиснути ще.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Світові ціни на нафту
Особи
Володимир Путін Дональд Трамп
Місце
Росія
Теги
Організація експортерів нафти (ОПЕК) нафта
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
А ведь кроме финансовых потерь, гнилая паРРаша понесла сокрушительные имиджевые потери! Отношения с арабским миром испорчены надолго. Пока это дерьмо ПутЕн у руля этой бензоколонки - точно! США, которых эти рюзге твари "наказывали" - фактически вытаскивают росею из той жёппы,в которой она сейчас! Это как - пАбеда или перемога? Какое это гнилое болото - убедился весь мир! И всем очевидно - росею надо уничтожить!
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Чистяков Шурик, Та зачем вас уничтожать? Вы сами ликвидируетесь, как роисская империя, а за ней совок. За совком очередь роиссии, можешь даже и не спорить и пеной со рта не брызгать.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Махал Махалыч, Уничтожить? Ну так попробуй))) Что поскуливать? Если ты мужик, бери в руки автомат и Крым обратно забирай, Россию попытайся уничтожить. Не? Ссыкотно? Зубры посильнее желто-синей вши уркаины пытались. И где они? Иных уж нет и те далече... Правда говорят, чем меньше моська - тем сильнее повизгивает... Уркаина звонче всех...
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Питон Каа
Питон Каа
У скакуасов траур. Россия снова будет получать прибыль.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Кристина Cтефанова, Или ваш Матросов, который грудью ничего не закрывал, или Панфиловцы, которых вообще не было и бой никто не вел, или Космедемьянская, которая палила хаты в селах, за что ее местные и здали немцам. Или армия Кутузова, которая не воевала с Наполеоном, а все время драпала и сами мацкве спалили, но в первых рядах мародерит в Париж примчались. Про это расскажи нам, хотя бы, а позора вашего не перечесть.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Питон Каа, В туалете мировом получать прибыль будете, каждый час при чем.
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Економіка

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