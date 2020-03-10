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10 березня • оновлено в 13:50
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Нафтова криза: Саудівська Аравія різко збільшить поставки

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Нафтовий гігант Saudi Aramco збільшить поставки нафти в квітні до 12,3 млн барелів на добу. Це на 300 тис. барелів на добу перевищує максимальні потужності компанії.

Про це розповів глава компанії Амін Нассер у вівторок, 10 березня, повідомляє Reuters.

Поставки Saudi Aramco в квітні "на 300 тисяч барелів на добу перевищуватимуть максимальну потужність компанії в 12 мільйонів барелів на добу", йдеться в заяві Нассера.

На ринку нафти провал: Саудівська Аравія вжила виняткових заходів

У той же час, як передає Bloomberg, щонайменше три покупці саудівської нафти запросили на 30-50% більше обсягів у квітні, ніж планували раніше. Це обумовлено різким зниженням цін на поставки нафти в наступному місяці.

Двоє з трьох покупців (обидва - НПЗ з країн північно-східної Азії) мають намір переробити частину додаткових обсягів нафти, а інше залишити у сховищах, повідомили джерела агентства.

Тим часом аналітики відзначають, що додаткові закупівлі нафти споживачами у Саудівській Аравії можуть привести до скорочення покупок на спотовому ринку. Це може негативно позначитися на ринках, де компанії традиційно продають свою нафту в рамках тендерів і спотових транзакцій, що зачіпає Західну Африку і частину потоків російської нафти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії і знизила ціни на нафту у Європі. Уже в квітні Саудівська Аравія хоче збільшити видобуток нафти до 12 млн барелів на добу.

6 березня переговори по угоді між країнами ОПЕК + по скороченню видобутку нафти завершилися повним провалом через позицію Росії. Підраховано, що від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $ 100-150 млн в день (або понад $ 3 млрд на місяць).

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Саудівська Аравія
Тег
нафта
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Вот вся зеленая энергетика накроется медным тазом .
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