НАК "Нафтогаз України" підготувала додаткові позови до російського "Газпрому" ще на 17,3 млрд доларів.

Про це написав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

"...моя команда чітко сформулювала і подала на узгодження спостережній раді "Нафтогазу" додаткові "питання" до "Газпрому" на суму ще 17,3 млрд дол. У разі погодження – попереду також багато роботи", – написав Вітренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

20 грудня 2019 року "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.

Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

При цьому віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" у порівнянні з відмовою від подальших претензій.

27 грудня 2019 року "Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.

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