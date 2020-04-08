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8 квітня • оновлено в 21:54
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"Нафтогаз" підготував новий позов проти "Газпрому" на $17,3 млрд

7.1т
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НАК "Нафтогаз України" підготувала додаткові позови до російського "Газпрому" ще на 17,3 млрд доларів.

Про це написав виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

"...моя команда чітко сформулювала і подала на узгодження спостережній раді "Нафтогазу" додаткові "питання" до "Газпрому" на суму ще 17,3 млрд дол. У разі погодження – попереду також багато роботи", – написав Вітренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 20 грудня 2019 року "Газпром" після декількох місяців переговорів уклав з "Нафтогазом" новий контракт на транзит газу.

  • Крім того, була досягнута домовленість про те, що Росія заплатить 2,9 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу, а Україна відмовиться від подальших позовів проти "Газпрому".

  • При цьому віцепрем'єр-міністр Росії Дмитро Козак назвав виплату $2,9 млрд Україні "краплею в морі" у порівнянні з відмовою від подальших претензій.

  • 27 грудня 2019 року "Газпром" виплатив Україні 2,9 млрд доларів.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Стокгольмське рішення по газу
Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
С к а к л ы такие шмешные...))) Даже жаль их в глубине души. Где-то очень гл убоко...)))
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Бухалк Лексееч
Бухалк Лексееч
Ну тогда сначала 3 лярда обратно верните и вперед
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3
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Руденко Вован
Руденко Вован
ТАК ДЕРЖАТЬ.
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