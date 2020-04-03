Нафта знову різко подорожчала після обвалу: що сталося з ринком

У другій половині дня у п'ятницю, 3 квітня, зростання вартості нафти марки Brent прискорилося практично до 8%.

Про це йдеться у біржових котируваннях, наданих порталом Investing.com.

Згідно з наданими даними, ціна червневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent виросла на 7,82% - до 32,28 долара за барель. Червневі ф'ючерси на нафту марки WTI подорожчали на 3,91% - до 26,31 долара за барель.

При цьому, відзначимо сьогодні вранці ціни на нафту обвалилися, хоча ввечері напередодні торги завершилися в яскраво вираженому "бичачому" тренді. Аналітики припускають, що ціни відреагували на заяву президента США Дональда Трампа про переговори з саудівським принцом про скорочення нафтовидобутку, а також очікуванні закінчення "нафтової війни" між Росією і Саудівською Аравією.

Коментарі, що надійшли з Кремля і Білого дому, були досить конструктивними, однак поставки сирої нафти з Саудівської Аравії зросли напередодні до рекордних 12 млн барелів.

"Це ознака того, що саудівці не готові відступити у ціновій війні, незважаючи на те, що росіяни тепер говорять про те, що не збільшуватимуть обсяги виробництва, оскільки ринок зараз переповнений", - підкреслили аналітики ING.

Як повідомляв OBOZREVATEL , безпрецедентний спад попиту на нафту призвів до того, що скоро закінчиться місце для зберігання всіх непотрібних барелів, однак вже завтра надлишок може раптово перерости у дефіцит сировини.

Також обвал цін на ринку нафти призвів до парадоксальної ситуації у кінці березня: цінові формули на російську Urals почали відповідати від'ємних показників.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал