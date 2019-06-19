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Нафта різко злетіла в ціні: що трапилося

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Ціни на нафту еталонних марок у середу, 19 червня, різко виросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 62,18 долара за барель, що на 2% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 3,9% – до 54,03 долара за барель.

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Котирування Brent зросли

Котирування Brent зросли

ICE Futures

Котирування WTI зросли

Котирування WTI зросли

ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 2,2% до 58,41 долара за барель.

Котирування Urals зросли

Котирування Urals зросли

Maanimo

Зокрема, ціни росли на заяві президента США Дональда Трампа, який пообіцяв провести розширену зустріч з головою Китаю Сі Цзіньпіном на саміті G20 в Японії, передає "Інтерфакс".

Ринки з оптимізмом сприйняв ці слова як сигнал про відновлення переговорів щодо підписання торговельної угоди між двома країнами.

"Ціни на нафту можуть вирости на оптимізмі з приводу відновлення торгових переговорів", – резюмував економіст Oversea-Chinese Banking Corp Хауи Лі.

Ціни на нафту знизилися

Ціни на нафту знизилися

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиск на ринок також чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
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