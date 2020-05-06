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6 травня • оновлено в 23:17
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Нафта подешевшала після сильного зростання напередодні

3.6т
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Ціна нафти марки Brent піднялася вище $30 за барель вперше з 15 квітня, проте в середу, 6 квітня, вартість сировини цієї марки подешевшала. Схожа ситуація відбувається і з нафтою WTI.

Як повідомляє Investing.com, станом на ранок, вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $30,78 за барель, що на $0,19 (0,61%) нижче ціни на закритті попередньої сесії. За підсумками торгів у вівторок липневі ф'ючерси подорожчали на $3,77 (13,86%), до $30,97 за барель.

Нафта подешевшала після сильного зростання напередодні

Ф'ючерс на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу впав у ціні на $0,33 (1,34%) – до $ 24,230 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту склала $24,56 за барель, піднявшись на $4,17 (20,45%).

Нафта подешевшала після сильного зростання напередодні

"У міру того, як все більше країн відновлюють економічну діяльність, ситуація на ринку нафти змінюється на протилежну, оскільки сили, які привели до обвалу цін, – зниження попиту і нездатність скоротити видобуток – починають міняти напрям у бік можливого відновлення попиту і зниження видобутку", – прокоментував ситуацію на ринку головний аналітик SIA Wealth Management Колін Цешинські.

Ситуація на ринку нафти змінилася

Ситуація на ринку нафти змінилася

maanimo.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, світові ціни на нафту в найближчій перспективі можуть злетіти з $27 до $ 35-50 за барель (марка Brent), вартість бареля WTI може вирости від $19,9 до $20-25. Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

В ОПЕК вважають, що вартість нафти у другій половині 2020 року коливатиметься біля $40 за барель.

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Тема
Світові ціни на нафту
Теги
WTI Brent нафта
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