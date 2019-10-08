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8 жовтня • оновлено в 13:32
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Нафта підскочила в ціні: аналітики пояснили чому

1.4т Читати матеріал російською

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 8 жовтня, виросли в процесі азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 58,78 доларів за барель, що на 0,7% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,6% – до 53,12 доларів за барель.

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Котирування Brent зросли

Котирування Brent зросли

ICE Futures

Котирування WTI зросли

Котирування WTI зросли

ICE Futures

Також вартість російської нафти Urals збільшилася на 0,6% до 54,20 доларів за барель

Котирування Urals зросли

Котирування Urals зросли

Maanimo

Ціни зростають через сподівання інвесторів на прогрес у торгових переговорах США і Китаю, які почнуться вже в четвер, 10 жовтня, після декількох місяців перерви.

Згідно з джерелами, Пекін істотно звузив коло тем для спілкування з Вашингтоном, передає "Інтерфакс".

Зокрема, Китай не має наміру говорити про реформування промислової політики або державних субсидій – два ключових питання, на вирішенні яких наполягає адміністрація американського лідера Дональда Трампа.

"Учасники ринку проявляють обережність після публікації низки слабких статистичних даних, які можуть негативно позначитися на перспективах попиту на нафту у 2020 році, і зажадають від ОПЕК ще більше скоротити обсяги видобутку", – повідомили аналітики Commmerzbank.

Ціни на нафту виросли

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і родовище Хурайс.

  • Через вибухи й пожежі було припинено виробництво нафти обсягом 5,7 млн барелів на добу – майже половини того, що видобувається в країні.

  • Відповідальність за атаку взяли єменські повстанці-хусити.

  • Ціни на нафту еталонних марок зросли в процесі азіатських торгів після нападів на саудівські нафтові об'єкти.

  • Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 доларів за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.

  • У перші секунди після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок із моменту їхнього старту в 1988 році.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
нафта Організація експортерів нафти (ОПЕК)
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70rus xxx
70rus xxx
Фууу,еще немного Раша не фклочья.
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