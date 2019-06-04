"Надія на міст": у Криму забили на сполох через високі ціни на продукти

Глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що великі російські торговельні мережі не йдуть на півострів і не створюють можливостей для зниження цін.

Він також висловив надію, що повноцінний рух по Кримському мосту дасть привід для зниження цін хоча б на частину товарів, свідчить Twitter блогера Кримський бандерівець.

"Аксьонов зізнався, що великий російський бізнес Кримом не цікавиться, а також заявив, що ціни не тільки не падають, як він обіцяв багато разів, але навіть підвищуються", – пише він.

"Гоблін висловив боязку надію на те, що ціни знизяться ХОЧА Б НА ЧАСТИНУ ТОВАРІВ після запуску залізничного руху по мосту", – резюмував блогер.

Аксьонов зізнався, що великий російський бізнес Кримом не цікавиться, а також заявив, що ціни не тільки не падають, як він обіцяв багато разів, але навіть підвищуються. Гоблін висловив боязку надію на те, що ціни знизяться ХОЧА Б НА ЧАСТИНУ ТОВАРІВ після запуску ЖД руху по мосту pic.twitter.com/HRddjS4a7F - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 3 червня 2019 р

Повноцінний рух по Кримському мосту дасть привід для зниження цін хоча б на частину товарів

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня на ній запустили рух.

Пізніше в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський поїзд проїде Кримським мостом 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися у 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також у містах Ялта й Судак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві. Зокрема, окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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