НАБУ прийшло з обшуками в "Украерорух": що відомо

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прийшли з обшуками в "Украерорух".
Зокрема, обшуки проходять у приміщеннях державного підприємства з обслуговування повітряного руху України, а також за місцем проживання його службових осіб, йдеться на сторінці НАБУ в Facebook.
Слідча дія санкціонована і здійснюється у межах розслідування можливого зловживання посадовцями "Украероруху", які розмістили понад 400 млн гривень держпідприємства на рахунках "Платинум Банку".
Відповідна фінансова установа була визнана неплатоспроможною.
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з листопада 2017 року
"Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства", – резюмували детективи Національного антикорупційного бюро.
Слідча дія санкціонована і здійснюється у межах розслідування можливого зловживання посадовцями "Украероруху"
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