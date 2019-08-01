НАБУ прийшло з обшуками в "Украерорух": що відомо

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури прийшли з обшуками в "Украерорух".

Зокрема, обшуки проходять у приміщеннях державного підприємства з обслуговування повітряного руху України, а також за місцем проживання його службових осіб, йдеться на сторінці НАБУ в Facebook.

Слідча дія санкціонована і здійснюється у межах розслідування можливого зловживання посадовцями "Украероруху", які розмістили понад 400 млн гривень держпідприємства на рахунках "Платинум Банку".

Відповідна фінансова установа була визнана неплатоспроможною.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з листопада 2017 року

"Наразі це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства", – резюмували детективи Національного антикорупційного бюро.

Слідча дія санкціонована і здійснюється у межах розслідування можливого зловживання посадовцями "Украероруху"

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