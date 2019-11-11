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11 листопада • оновлено в 23:01
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НАБУ нагрянуло у відомий банк за експомічником Гонтаревої – ЗМІ

15.3т
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Співробітники НАБУ прийшли в офіс Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Олександра Пісарука.

Про це повідомляє "Новое время" з посиланням на власне джерело, яке "близьке до ситуації".

Високопоставлений чиновник в Раффайзені підтвердив, що співробітники НАБУ дійсно знаходяться в офісі банку, проте відмовився уточнити причину.

За даними видання, Пісарук звинувачують за статтею 191 Кримінального кодексу України: Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

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Олександр Писарук в 2014-15 роках працював першим заступником глави НБУ Валерія Гонтаревої (2014-2018), яка виїхала жити до Лондона. До цього з 1997 року працював у банку ING, а з 2010 по 2014-й був регіональним керівником цього банку в Центральній і Східній Європі.

АТ Райффайзен Банк Аваль зареєстровано 27 березня 1992 року, з жовтня 2005 року банк став частиною австрійської банківської групи Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ. За станом на 30 червня 2019 року група Райффайзен володіла 68,28% акцій банку, Європейський банк реконструкції і розвитку - 30%. Банк обслуговує 2,5 млн клієнтів. У нього є 499 відділень по всій Україні.

Олександр Писарук

Олександр Писарук

Forbes Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє НАБУ і Державному бюро розслідувань здійснювати прослуховування незалежно від СБУ. Також Зеленський пізніше зустрівся з НАБУ і поставив Бюро завдання по "посадкам".

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Особа
Валерія Гонтарева
Місце
Україна
Тег
Національне антикорупційне бюро України
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Жалкие потуги. Порошенко клятый крав, а доказать ну никак не могут. Обидно то как! Зелебобикам нужна перемога, ато начнут не смотреть ролики нелоха42. А если будет мало просмотров высеров бубочки он может устать и будет в дипресии. Да и мышебратья спать не могут пока шоколадный на свободе)
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Палала хата с очком!
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
Отлично!
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