НАБУ нагрянуло у відомий банк за експомічником Гонтаревої – ЗМІ

Співробітники НАБУ прийшли в офіс Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Олександра Пісарука.

Про це повідомляє "Новое время" з посиланням на власне джерело, яке "близьке до ситуації".

Високопоставлений чиновник в Раффайзені підтвердив, що співробітники НАБУ дійсно знаходяться в офісі банку, проте відмовився уточнити причину.

За даними видання, Пісарук звинувачують за статтею 191 Кримінального кодексу України: Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Олександр Писарук в 2014-15 роках працював першим заступником глави НБУ Валерія Гонтаревої (2014-2018), яка виїхала жити до Лондона. До цього з 1997 року працював у банку ING, а з 2010 по 2014-й був регіональним керівником цього банку в Центральній і Східній Європі.

АТ Райффайзен Банк Аваль зареєстровано 27 березня 1992 року, з жовтня 2005 року банк став частиною австрійської банківської групи Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ. За станом на 30 червня 2019 року група Райффайзен володіла 68,28% акцій банку, Європейський банк реконструкції і розвитку - 30%. Банк обслуговує 2,5 млн клієнтів. У нього є 499 відділень по всій Україні.

Олександр Писарук Forbes Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський підписав закон, що дозволяє НАБУ і Державному бюро розслідувань здійснювати прослуховування незалежно від СБУ. Також Зеленський пізніше зустрівся з НАБУ і поставив Бюро завдання по "посадкам".

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