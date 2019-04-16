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Наблизиться до 27 грн: озвучено курс долара в Україні на тиждень

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В Україні на цьому тижні очікується помірне зростання долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

Такий прогноз озвучив старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Відзначається, що минулого тижня курс долара до гривні на різних сегментах валютного ринку змінився різноспрямовано і незначно. Запізнілий офіційний курс іще знижувався, а на інших сегментах ринку долар виріс до гривні на 0,2-0,5%.

Так, із минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 26,77 грн до 26,71 грн (-0,2%).

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"Ми очікуємо, що другий тур президентських виборів, як і перший, не принесе сюрпризів для валютного ринку, а його результати збіжаться з даними останніх соціологічних опитувань. У цій ситуації ми не чекаємо серйозного зростання волатильності на ринку, і в цілому він залишиться поблизу поточних значень", – підсумував Іосуб.

Наблизиться до 27 грн: озвучено курс долара в Україні на тиждень

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні курс долара в понеділок, 15 квітня, знизився на 7 копійок. У продажу в банках він був встановлений на рівні 26,95 грн/$.

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Тема
Курс валют
Особа
Вадим Іосуб
Місце
Україна
Теги
курс валютдоларгривняУкраїна
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