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На Волині правоохоронці прийшли з обшуками в ДФС: викрито масштабну схему

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До Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області прийшли з обшуками правоохоронці у справі про заподіяння збитків державі на 190 млн гривень.

Про це у Facebook написала перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко. Вона повідомила, що ДБР, поліція і ГПУ зараз проводять обшуки у приміщенні відомства.

"Слідчі викрили протиправну схему, в якій брали безпосередню участь працівники ДФС. Власне кажучи, вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами і отримували за такі "послуги" свій відсоток. У чому полягає схема: підприємство-імпортер завозило в Україну транспортні засоби та після їхнього розмитнення продавало їх кінцевому споживачу. Згодом ці ТЗ перепродували іншим клієнтам за підробленими документами", — написала заступник директора ДБР.

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За словами Варченко, ці фінансові операції були "транзитними", тобто проводились спеціально з метою подальшого перепродажу імпортного ПДВ підприємствам реального сектора економіки.

ДФС

ДФС

Волинь Online

У підсумку ці підприємства-покупці безпідставно отримували суми податкового кредиту та ухилялися від сплати податків.

За попередніми підрахунками діяльність цієї транзитно-конвертаційною групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 млн гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 червня працівники Держбюро розслідувань і Генпрокуратури провели близько 40 обшуків у рамках розслідування кримінального провадження про закупівлю для потреб Збройних сил майна за завищеними цінами.

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Особа
Ольга Варченко
Місце
Україна
Теги
УКРІНФОРМподатки
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