На українців чекає значне подорожчання газу: в Кабміні опублікували плани

В Україні вже в травні 2019-го тариф на газ підвищать з 8,55 до 9,8 грн/$. У середньому опалення будинку площею 100 кв.м подорожчає з 3,8 до 4,4 тис. грн.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Згідно з документом, в Україні фактично відмовилися від імпортного паритету при формуванні тарифу на газ, тепер ціни будуть відштовхуватися від внутрішнього ринку. Поступово вартість блакитного палива для населення і промислових споживачів зрівняють. Наразі промисловість, згідно з тарифом "Нафтогазу", платить за куб газу близько 14,5 грн, а населення - 6,9 грн (з 1 листопада - 8,5 грн).

Як виростуть тарифи:

• З 1 листопада 2018-го - з 6,9 до 8,55 грн за куб

• З травня 2019-го - з 8,55 до 9,8 грн за куб

Але і на цьому подорожчання не закінчиться. У 2020-му, згідно з рішенням уряду, НАК повинен продавати блакитне паливо населенню за ціною, яка в середньому не вища тарифу для промисловості. А це означає практично повну лібералізацію ринку.

Як писав OBOZREVATEL, із 1 листопада газ для населення подорожчає з 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було однією з умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. У разі, якщо б уряд не пішов на такий захід, країні загрожував би дефолт.