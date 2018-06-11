На українців чекає сюрприз: в Києві різко поміняють тарифи на комуналку

У Києві вже з 1 серпня будуть діяти нові тарифи на електроенергію, опалення та гарячу воду. Нацкомісія з питань регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) отримала пропозицію від нового підприємства, яке буде займатися поставками замість "Київенерго", встановити тарифи на виробництво тепла для опалення та гарячої води. Причому вартість послуг значно нижча ніж діючі тарифи.

Про це йдеться в проекті постанови, яку комісія розгляне 14 червня. Так, на даний момент тариф "Київенерго" на виробництво теплової енергії - 1005,13 грн / Гкал. У той же час нове підприємство "Кіївтеплоенерго" висунуло пропозицію встановити тариф у розмірі 792,13 грн / Гкал (тобто на 21% нижче).

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Відзначимо, що крім вартості виробництва також комісія встановлює ціни на транспортування. В кінцевому тарифі українці платять і податок на додану вартість. Нові тарифи будуть діяти з 1 серпня.

У розрахунках враховували ті ціни на природний газ, які уряд встановив в минулому році. У разі, якщо, як вимагає МВФ, Кабмін підвищить тариф на блакитне паливо, вартість опалення і гарячої води різко збільшиться. "Для стабільної і беззбиткової роботи пропонується врахувати в тарифах оборотні кошти за рахунок прибутку. Податок на прибуток врахований в розмірі 18% відповідно до п. 136.1 Податкового кодексу України", - йдеться в проекті постанови.

До слові, як раніше писав OBOZREVATEL, в минулому році місцева влада прийняла рішення не продовжувати угоду зі старим підприємством, а доручити поставки комунальному підприємству "Кіївтеплоенерго". З таким рішенням всі погодилися, правда, в "Нафтогазі" озвучили свою умову: нове підприємство повинно взяти на себе зобов'язання оплатити борги старого. Більш того, без цього підключення до газу не буде, заявили в НАК.

Якщо КП не підключать до газу, кияни ризикують залишитися без гарячої води і тепла.