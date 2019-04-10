"На межі бідності": у Росії забили на сполох через відсутність грошей

Росіяни почали використовувати нові форми інвестицій – крім традиційних депозитів, люди стали активніше відкривати індивідуальні інвестиційні рахунки (ІІР).

Однак експерти вважають, що це "мізерні інвестиції", оскільки у більшості росіян немає грошей навіть щоб покрити поточні витрати на життя, повідомляє "Газета.ru" у публікації "На межі бідності: їжа замість інвестицій".

Всього на кінець 2018 року кількість зареєстрованих на Московській біржі ІІР склала майже 600 тисяч. Сукупний обсяг коштів, розміщених на індивідуальних інвестиційних рахунках досяг 120 млрд рублів.

"Це крапля у морі порівняно з майже 22 трлн рублів, які росіяни тримають на рахунках у російських банках", – повідомив фінансовий аналітик Володимир Рожанковський.

При цьому експерти відзначають, що у росіян в цілому інша проблема, ніж на Заході: не як розмістити гроші, щоб вдало їх примножити, а як покрити поточні витрати і не померти з голоду.

Зокрема, згідно з даними російської офіційної статистики, майже 80% сімей у РФ зазнають труднощів у тому, щоб забезпечити себе необхідним мінімумом товарів, вклавшись при цьому в сімейний бюджет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Водночас російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що в 2019 році на росіян може чекати інфляційний шок.

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