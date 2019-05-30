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На Кримському мосту окупанти провели таємні випробування: з'явились фото

1.1тЧитати матеріал російською

Так звана влада Криму провела перші випробування перед запуском залізниці на незаконно-побудованому Кримському мосту, який з'єднав півострів з Краснодарським краєм.

Фотографії опублікував на своїй сторінці в Instagram користувач seregakirkorov. За його даними, випробування пройшли 29 травня.

"Перший пасажирський поїзд на Кримському мосту. 29 травня 2019 рік. Поки випробування", - написав він.

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Кримський міст

Кримський міст

instagram.com/seregakirkorov/

Кримський міст

Кримський міст

instagram.com/seregakirkorov/

Кримський міст

Кримський міст

instagram.com/seregakirkorov/

Кримський міст

Кримський міст

instagram.com/seregakirkorov/

Раніше стало відомо, що перші поїзди по Кримському мосту підуть за маршрутами Сімферополь – Москва і Севастополь – Санкт-Петербург.

Нагадаємо, що 15 травня 2018 року окупанти провели офіційну церемонію відкриття автомобільної частини Кримського мосту. 16 травня по ній запустили рух.

Пізніше в "Кримській залізниці" заявили, що перший пасажирський потяг проїде по Кримському мосту 8 грудня 2019 року. Продаж квитків на ці потяги відкриється у вересні і буде проводитися в 22 пунктах: на всіх основних вокзалах і станціях районного значення, а також в містах Ялта та Судак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви в районі Керченського мосту, які можуть привести до його руйнування. Для будівництва Російська Федерація вибрала найбільш невдале за геологічними і сейсмічними умовами місце.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Кримський містРосіяКримпотягфотографии
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Скока вагонов? А " товарняк" вагонов на 60-70 испытывали ночью? Или зассали?
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Тайные? Но блогер разоблачил)
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Срочно вызывайте Медовара! Уж он то точно обнадежит скакунов скорым разрушением Крымского моста который построит невозможно
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