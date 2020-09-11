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На Київську митницю взяли підозрюваного у справі "короля контрабанди" Альперіна – ЗМІ

Ярослав Маркін
Ярослав Маркін
Економіка
6,1 т.
На Київську митницю взяли підозрюваного у справі Альперіна

Журналіст Євген Плінський заявив, що в.о. начальника Київської митниці Сергій Слічко взяв до себе на роботу Сергія Осипова. Останній проходив одним з підозрюваних у справі "короля контрабанди" Вадима Альперіна.

Про це Плінський написав у своєму Telegram-каналі в п'ятницю, 11 вересня. Журналіст опублікував наказ про призначення (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Наказ про призначення Сергія Осипова на митницю
Наказ про призначення Сергія Осипова на митницю

"У ОЗУ Альперіна Осипов курував на посту "Столичний" роботу "правильних" інспекторів і в листопаді минулого року був затриманий НАБУ і САП. Але, не дочекавшись суду, Слічко призначив його в митницю знову керувати потоками. Плювок в обличчя президента, який особисто тримає на контролі справу Альперіна. Я так це бачу", – написав Плінський.

Плінський розповів про призначення на митниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Заступника голови Київської міської митниці ДФС Сергія Тупальського 26 листопада разом з майже десятком осіб затримали співробітники НАБУ по "справі відомого одеського бізнесмена Вадима Альперіна". Самого Альперіна зловити не вдалося. У НАБУ прокоментували ситуацію.

  • Так, скандальний бізнесмен Альперін разом з чинним главою Одеської митниці Володимиром Передерієм організував одну з наймасштабніших схем. З тих пір як Передерій зайняв посаду, з усіх вантажів Альперіна перестали платити мито.

  • За словами журналіста Юрія Бутусова, контрабанду на Одеській митниці кришує Державне бюро розслідувань.

  • Ще в листопаді 2017 Альперін був затриманий НАБУ і ГПУ за підозрою в дачі хабара співробітнику Національного антикорупційного бюро в розмірі $ 800 тисяч.

  • Пізніше одеського "короля контрабанди" заарештували з можливістю внесення застави в 20 млн грн. Підозрюваний був узятий під варту в залі суду, але незабаром його відпустили.

  • OBOZREVATEL після затримання Тупальська докладно дізнався, як в Україні намагаються розкрити саму схему контрабанди.

  • Також президент України Володимир Зеленський попросив допомоги у затриманні "короля контрабанди" Альперина.

  • На таку заяву Зеленського відповів адвокат бізнесмена, повідомивши, що Альперін 27 листопада має намір з'явитися в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

  • Уже вранці, 27 листопада, з'явилася інформація про те, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Тупальська і ще дев'яти людям.

  • 2 грудня, Альперін, вніс 70 млн грн застави і вийшов з СІЗО.

  • 27 грудня 2019 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України наклав арешт на майно бізнесмена Вадима Альперіна, якого називають "королем контрабанди" з Одеси та підозрюють у махінаціях на митниці.

  • 23 січня 2020 року стало відомо, що бізнесмен Вадим Альперін, якого називають "хрещеним батьком контрабанди" керував розповсюдженням дискредитаційні матеріалів по слідчим ГУ Державної фіскальної служби в Сумській області, а також ініціював їх кримінальне переслідування.

  • З 4 серпня главою Київської митниці став Сергій Слічко. В податкових органах він працює з 2004 року, тобто ще з часів Ющенка і Януковича. Його персона фігурує в ряді кримінальних проваджень, але ніякого покарання він так і не поніс.

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