На дорогах України з'являться "розумні переходи": чого чекати

В Україні можуть з'явитися пішохідні переходи у вигляді "косої зебри". Відповідні заходи для підвищення безпеки дорожнього руху розглядає Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

Про це розповів в ефірі ObozTV заступник очільника Мінрегіону Лев Парцхаладзе. За його словами, подібна практика впроваджена в багатьох європейських країнах – Бельгії, Німеччині, Франції, Нідерландах.

"Зараз ми це питання виносимо для обговорення громадян. Ділимося напрацюваннями та досвідом, який є в Європі. Вважаємо за доцільне зробити і у нас такі самі косі переходи. "Розумний перехід", як його в Європі називають, суттєво зможе знизити кількість загиблих на дорогах і травмованих людей", – розповів Парцхаладзе.

За його словами, в разі громадського схвалення ініціативи, протягом 2-3 місяців будуть затверджені відповідні державні будівельні норми (ДБН). Після цього всі об'єкти, які реконструюються або проектуються, повинні відповідати новим ДБН.

"Всі дороги, які ми бачимо, протягом 5-10 років обов'язково проходять реконструкцію. Відповідно, можна вважати, що через 10 років усі дороги будуть за новими ДБН збудовані", – пояснив чиновник.

Заступник міністра зазначив, що місцеві адміністрації отримають можливість самостійно приймати рішення щодо обладнання косих переходів.

"Переходи будуть там, де це можливо з технічних міркувань. Але там, де це можна, потрібно зробити. Людина, коли переходить дорогу, іноді не дивиться ліворуч. А якщо косий перехід, то вона вже повертається обличчям ліворуч і таким чином різко зменшується аварійність", – додав Парцхаладзе.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні ввели нову норму ширини смуг руху в містах і селах з метою впровадження європейських стандартів безпеки на дорогах. Ширина смуги руху на українських вулицях і трасах становила 3,5 м і більше. За новими ДБН, мінімальна ширина смуг у населених пунктах повинна становити 3 метри, а на магістралях загальноміського значення безперервного руху у великих містах – 3,5 м.

За новим ДБН, усі переходи на дорогах із чотирма і більше смугами (при реконструкції, капремонті і будівництві нової дороги) обладнуються острівцями безпеки.

Також проектування велодоріжок і велосмуг стало обов'язковим при капремонті доріг.

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