На безкоштовну медицину для українців у бюджеті-2021 виділили вдвічі менше грошей, – Супрун

У проєкті бюджету України на 2021 рік, який ухвалив Кабмін, на програму медичних гарантій планується виділити 123,4 млрд грн, тоді як за даними Національної служби здоров'я на це необхідно 240 млрд грн.

Про це повідомила колишня міністерка охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook у вівторок, 15 вересня. Програма медичних гарантій – це перелік та обсяг медичних послуг та ліків, які держава гарантує та оплачує населенню.

"А це майже на половину менше суми, яку порахували експерти НСЗУ у липні. За даними НСЗУ для підтримки програми медичних гарантій у 2021 році необхідно 240 мільярдів гривень. Додатково для надання допомоги хворим на COVID-19 потрібно ще 67 млрд грн. До речі, майже стільки складав цьогорічний фонд боротьби з COVID-19 – 65 млрд грн. Але 35 млрд з нього вже витратили на будівництво доріг", – написала Супрун.

Вона додала, що у 2021 році на боротьбу з COVID-19 планується витратити менше грошей – заплановано 19,4 млрд грн, з яких 15,8 млрд на медичну допомогу, 1 млрд на оснащення робочих місць вчителів для дистанційного навчання, а 2,6 млрд на закупівлю вакцини.

На закупівлю ліків у 2021 році планують витратити 9,5 млрд грн. "Також передбачається збільшення зарплат медиків в середньому на 30%. Хоча не зазначено, як це буде відбуватися, і це менше, ніж Степанов пропонував навесні", – написала Супрун.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 вересня Кабмін затвердив і подав до Верховної Ради бюджет країни на наступний рік. Документ вже розкритикували як нардепи, так і економісти. Вони виступили проти роздмухування витрат на Офіс президента (+350 млн грн) і силовий блок, до того ж для звичайних українців уряд приготував приховане підвищення податків. Також експерти обурені гігантським дефіцитом бюджету у 270 млрд грн, покривати який Україні доведеться за рахунок нових кредитів.

Згідно з проєктом закону про "Державний бюджет України на 2021-й рік" видатки на Офіс президента зростуть на 39% у порівнянні з роком нинішнім. Збільшаться як споживчі витрати в цілому, куди входять поїздки і перельоти президента, так і витрати на зарплати апарату.

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