МВФ зажадав від України скасувати банківську таємницю: ЗМІ оприлюднили текст документа
МВФ вважає, що податкова повинна отримати необмежений доступ до рахунків платників податків
Також в Україні варто впровадити механізм добровільного декларування
На думку Фонду, такий підхід дозволить посилити відповідальність платника податків
В Україні потрібно скасувати банківську таємницю і передати Державній податковій службі необмежений доступ до інформації про рахунки платників податків.
Про це сказано в звіті Міжнародного валютного фонду про технічну допомогу Україні, передає "Інтерфакс-Україна" з посиланням на текст документУ. При цьому Фонд підтримує введення непрямого методу контролю за сплатою податків.
Відзначається, що також потрібно ввести механізм добровільного декларування.
В Україні ж доступ до фінансової інформації платників податків захищений законом про банківську таємницю. Таким чином, ці дані податкова отримує тільки за рішенням суду у кожному конкретному випадку.
"Це серйозно знижує ефективність непрямого методу, який працює краще за все, на основі масштабного аналізу даних", – зазначено у звіті.
На думку МВФ, такий підхід дозволить посилити відповідальність платника податків, а у разі введення механізму одноразового добровільного декларування – скористатися ним.
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