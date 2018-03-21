МВФ виступив проти податкової амністії в Україні

Міжнародний валютний фонд виступає проти проведення в Україні податкової амністії.

"МВФ проти податкової амністії в будь-якій формі. Вони проти, оскільки досвід інших країн демонструє, що далеко не скрізь це спрацювало", - наводить слова міністра фінансів Олександра Данилюка "Інтерфакс-Україна".

За його словами, перш, ніж вводити "нульову декларацію", потрібно провести консультації. "Показати МВФ, а головне - всім українцям, для чого це потрібно і в якому пакеті будемо вносити", - зазначив міністр.

Данилюк розповів, що відомство розглядає ініціативу щодо внесення законопроекту про "нульову декларацію" і непрямі методи в пакеті з BEPS, проте підкреслив, що це не пов'язані між собою кроки.

"Інша справа - разове розкриття інформації про майно перед початком міжнародного обміну інформацією, так зване voluntary disclosing. Це стандартна процедура, яка проводилася багатьма країнами перед початком обміну інформацією. Зараз ми з Нацбанком і експертами вивчаємо такий досвід для вироблення проекту закону", - розповів він.

Як писав "Обозреватель", недавно президент України Петро Порошенко запропонував провести в державі податкову амністію і розробити законопроект про "нульову" декларацію.