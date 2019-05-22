МВФ в Україні: з'явилися суперечливі факти про роботу місії

В Україні в середу, 22 травня, з'явилася суперечлива інформація навколо візиту місії Міжнародного валютного фонду.

У Кабінеті міністрів стверджують, що місія МВФ достроково припинила свій візит в Україну і не переглядатиме програму співпраці. При цьому в коментарі ЗМІ в українському представництві Фонду припинення місії спростували.

"Робота місії триває. Робота експертів МВФ продовжується нині за графіком", – заявили в представництві фонду, передає УНІАН. До цього джерела повідомляли, що місія Міжнародного валютного фонду повертається до Вашингтона.

Пізніше таку ж інформацію підтвердив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко на форумі в Києві в середу. "МВФ, враховуючи, що дійсно об'єктивно розпуск Верховної Ради і несформований новий уряд, припинив місію в Україні", – сказав він.

"Сьогодні або завтра місія повертається до Вашингтона. Перегляду програми не буде", – повідомило інформоване джерело в коментарі "Українським новинам".

За його словами, причиною такого рішення Міжнародного валютного фонду став розпуск парламенту.

Крім того, джерело заявляло, що "не залишилися непоміченими" і деякі кадрові призначення в Адміністрації президента.

Нагадаємо, що в Україні з вівторка, 21 травня, розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду. Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман казав, що місія планує працювати два тижні. Серед основних проблемних питань він відзначив ухвалення нової редакції закону про відповідальність за незаконне збагачення.

Фонд озвучив офіційну позицію

Нова програма співпраці між Україною і МВФ у рамках механізму stand-by була затверджена 19 грудня 2018 року. Обсяг 14-місячної програми становитиме 3,9 млрд доларів. До того ж приблизно 1,4 млрд доларів надали одразу, а решта коштів виділятиметься за підсумками піврічних переглядів програми в 2019 році.

Водночас аналітики попереджали, що одразу отримати транш Україні все одно б не вдалося. За словами Ігоря Гарбарука, ревізори повинні були лише підвести підсумки, що влада виконала, а що – ні.

Економічний експерт нагадав, що крім незаконного збагачення Україна не виконала й інші норми меморандуму.

"Наприклад, ухвалення закону про спліт – про ліквідацію Нацкомфінпослуг і розподіл її обов'язків між Нацбанком і Комісією з цінних паперів. А моя особиста думка, що це шкідливий законопроект. Він вже понад 2 роки перебуває у ВР і до згоди з цього приводу так і не дійшли. Знову ж таки, закон про відповідальність за незаконне збагачення. Як Рада голосуватиме за необхідні для президента і країни закони, якщо президент сказав, що він цю Раду розпускає? Ми почули з вами заяву прем'єр-міністра України, що він іде зі своєї посади. Хто з МВФ підписуватиме документи? Тобто тут юридичний казус ще може бути ключовою проблемою, яка завадить усім цим речам", – пояснює Гарбарук у коментарі OBOZREVATEL.

За словами економістів, за позитивного сценарію новий транш може бути ближче до осені. Зараз до Києва прибула оцінна місія, яка підготує звіт, після чого пройдуть переговори.

"Новий транш за позитивного сценарію може бути ближче до осені чи навіть грудня. Зараз в Україні перебуває оцінна місія. Вона повинна зробити висновки про виконання структурних маяків", – пояснив економіст МЦПД Єгор Киян у коментарі OBOZREVATEL.

Після цього буде звіт про виконання умов і тільки потім почнуться переговори про новий меморандум і транш, який за ним послідує.

Крім того, за словами Кияна, навіть без траншу МВФ у 2019 році, з огляду на золотовалютні резерви, Україна зможе обслуговувати свій зовнішній борг. Водночас від співпраці з фондом залежать настрої інвесторів, відносини з ЄС, міжнародними фінансовими інституціями.

"Місія повинна провести ревізію і за підсумками роботи в країні ухвалити рішення щодо майбутньої програми. Питання про її перегляд нині не стоїть. З боку МВФ є чіткі вимоги, які ми не змогли вирішити повною мірою. Без нового траншу ми зможемо виплатити частину зовнішніх боргів, але зробити це буде значно складніше. А основна маса виплат припадатиме на вересень", – зазначив аналітик Максим Пархоменко.

Він додав, що через розпуск парламенту абсолютно не зрозуміло хто може підписувати з МВФ домовленості. Це мав робити уряд, який розпустили за день до цього.

Робота місії в Україні триває

Нагадаємо, що МВФ може відмовити Україні в наданні чергового траншу кредиту. Агентство S&P Global Ratings прогнозує, що це станеться, якщо Київ не знайде рішення щодо статті про незаконне збагачення.

Зокрема 26 лютого Конституційний суд України визнав неконституційною ст. 368-2 Кримінального кодексу про незаконне збагачення, оскільки її положення не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, замість скасованої статті президент України Петро Порошенко 28 лютого підписав законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

Документ покладає на органи досудового розслідування обов'язок доводити правомірність отримання представником влади у власність активів і покарання за незаконне збагачення, коли немає ознак зловживання службовим становищем та хабарництва.

До президентського законопроекту народні депутати подали альтернативні ініціативи — було зареєстровано понад 10 законопроектів від парламентарів.

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