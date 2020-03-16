МВФ готує нові умови по кредитах через спалах коронавірусу

Міжнародний валютний фонд готовий мобілізувати $ 1трлн на кредити для надання допомоги країнам у боротьбі з коронавірусом.

Про це заявила директор-розпорядник Крісталіна Георгієва, повідомляється на сайті МВФ.

"В якості першої лінії захисту фонд може розгорнути свій гнучкий інструментарій реагування на надзвичайні ситуації, щоб допомогти країнам з невідкладними потребами у платіжному балансі", - йдеться у повідомленні.

МВФ допоможе в боротьбі з вірусом epravda.com.ua

Ці інструменти дозволяють, зокрема, надати близько $50 млрд країнам, що розвиваються. До $ 10 млрд можуть бути виділені країнам-членам з низькими доходами під нульову ставку, відзначається в повідомленні.

У МВФ зараз 40 діючих угод на загальну суму приблизно $ 200 млрд. У багатьох випадках ці угоди стануть ще одним інструментом для швидкого надання кризового фінансування.

"Ми також отримали запити ще від 20 держав і будемо стежити за ними в найближчі дні", - наголошується в документі.

"Таким чином, МВФ може задовольнити 189 країн-членів, демонструючи цінність міжнародного співробітництва. Тому що, в кінцевому підсумку, наші відповіді на цю кризу не обмежуватимуться одним методом, одним регіоном або однією країною", - заявила Георгієва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Європейському центробанку відзначили, що економічний шок від епідемії коронавірусу в Європі буде порівнянний з кризою 2008 року, якщо країни ЄС терміново не почнуть протидіяти хворобі і її наслідкам.

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