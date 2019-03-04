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"Може, я чогось не доганяю?" У мережі викрили обман на великому порталі оголошень

32.6тЧитати матеріал російською

На популярному українському інтернет-порталі для оголошень виявили торговців підробленими купюрами.

На ситуацію закликала звернути увагу Службу безпеки України користувач Facebook Юлія Сажко. "Оголошення на ОЛХ, я може чогось не наздоганяю? Пи.си мені дадуть медальку якщо я його зіллю СБУ-шникам?", - написала вона.

"Може, я чогось не доганяю?" У мережі викрили обман на великому порталі оголошень

Судячи з тексту оголошення, Ігор пропонує за 100 грн купити підроблену купюру в 500 гривень, яку "не відрізнити від оригіналу". Шахрай пише, що такі банкноти приймають всі термінали і вони нібито відмінної якості.

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У коментарях висміяли ситуацію: "і на мене бери", "може вони мічені? Це працівники СБУ підробляють", "Бери оптом", "так на олх типу все законно".

"Може, я чогось не доганяю?" У мережі викрили обман на великому порталі оголошень
"Може, я чогось не доганяю?" У мережі викрили обман на великому порталі оголошень
"Може, я чогось не доганяю?" У мережі викрили обман на великому порталі оголошень
"Може, я чогось не доганяю?" У мережі викрили обман на великому порталі оголошень
"Може, я чогось не доганяю?" У мережі викрили обман на великому порталі оголошень

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явився новий вид шахрайства з терміналами – зловмисники наповнюють пристрою спеціальним картоном з голограмою, який система приймає за купюри в 500 грн.

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Місце
Україна
Теги
фальшиві грошішахраї
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Seti Golos
Seti Golos
Это Коломойский Игорь украденное с Привата скидывает№
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