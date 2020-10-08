Разумков вказав на кричущий нюанс в підвищенні зарплат лікарям

Міністерство охорони здоров’я України досі не надало пропозицій щодо збільшення зарплат медичним працівникам.

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі програми "Сніданок з 1+1". Він вказав, що міністерство вже пропустило всі дедлайни.

"Була така пропозиція, доручення фактично – надати концепцію збільшення заробітних плат для медиків. Останній термін був 1 вересня. Наскільки мені відомо, станом на сьогодні поки що пропозицій від міністерства досі не надійшло", – сказав голова парламенту.

Разумков також відзначив, що на збільшення зарплат для вчителів на наступний рік передбачено 24 млрд гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що українські лікарі отримають підвищену заробітну плату вже у кінці вересня.