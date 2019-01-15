Мораторій на землю в Україні: у Раді попередили про кардинальний крок

Верховна Рада України може в середу, 16 січня, розблокувати закон про скасування мораторію на продаж землі.

Як прояснив голова Верховної ради Андрій Парубій під час погоджувальної ради, парламент не може розглянути відповідну постанову про скасування закону, поки профільний комітет не прийме рішення щодо нього.

"У нас є постанова про відхилення (закону про продовження мораторію. — Ред.). Ми не можемо поставити його на порядок денний, поки немає рішення комітету. Але я сподіваюся, що до завтра рішення комітету буде. Якщо комітет планово прийме рішення у середу, то в четвер ми знайдемо ті необхідні 15-20 хвилин. Хоча було б ефективніше розглянути в середу, як ми зазвичай робимо, коли розглядаємо подібні постанови. Цього тижня ми обов'язково розглянемо, і сподіваюся, що це буде завтра", — повідомив спікер ВР.

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 грудня Верховна Рада прийняла рішення продовжити до 2020 року мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення. Законопроект №9355-5 підтримав 231 народний депутат

Водночас у кінці грудня у Раді був зареєстрований проект постанови про скасування голосування за закон про продовження мораторію.

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