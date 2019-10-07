Міжнародні резерви України зросли на кілька мільярдів: названі суми

Станом на 1 жовтня 2019 року міжнародні золотовалютні резерви України склали $21,437 млрд.

Про це повідомляє прес-служба НБУ. За даними регулятора, у вересні резерви зменшилися на 2,6% через "значні обсяги погашень по державному боргу".

"Всього за минулий місяць уряд і Національний банк оплатили обслуговування і погашення $1,97 млрд державного і гарантованого державою боргу. З цієї суми $1,22 млрд були спрямовані на погашення єврооблігацій, $560 млн виплачені за зобов'язаннями перед Міжнародним валютним фондом, решта коштів - за іншими зобов'язаннями перед іноземними кредиторами і міжнародними фінансовими організаціями", – йдеться в повідомленні Нацбанку.

На розміри резервів також вплинули сприятлива ситуація на валютному ринку, обумовлена припливом іноземних інвестицій, і рекордне зростання врожайності зернових в Україні, зазначає прес-служба регулятора.

"Національний банк зміг поповнити міжнародні резерви на $930 млн. Такий обсяг резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України", – підкреслюють в НБУ.

Відзначимо, що станом на 1 жовтня 2018 року міжнародні резерви України становили $16,6 млрд, що на $4,8 млрд менше, ніж в нинішньому році.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що обсяг міжнародних валютних резервів України в січні досяг п'ятирічного максимуму.

Україна повинна виплатити Міжнародному валютному фонду в 2019 році понад $ 1,8 млрд.

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