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8 жовтня • оновлено в 13:38
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Міжнародні резерви України зросли на кілька мільярдів: названі суми

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Станом на 1 жовтня 2019 року міжнародні золотовалютні резерви України склали $21,437 млрд.

Про це повідомляє прес-служба НБУ. За даними регулятора, у вересні резерви зменшилися на 2,6% через "значні обсяги погашень по державному боргу".

Міжнародні резерви України зросли на кілька мільярдів: названі суми

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"Всього за минулий місяць уряд і Національний банк оплатили обслуговування і погашення $1,97 млрд державного і гарантованого державою боргу. З цієї суми $1,22 млрд були спрямовані на погашення єврооблігацій, $560 млн виплачені за зобов'язаннями перед Міжнародним валютним фондом, решта коштів - за іншими зобов'язаннями перед іноземними кредиторами і міжнародними фінансовими організаціями", – йдеться в повідомленні Нацбанку.

На розміри резервів також вплинули сприятлива ситуація на валютному ринку, обумовлена припливом іноземних інвестицій, і рекордне зростання врожайності зернових в Україні, зазначає прес-служба регулятора.

"Національний банк зміг поповнити міжнародні резерви на $930 млн. Такий обсяг резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України", – підкреслюють в НБУ.

Відзначимо, що станом на 1 жовтня 2018 року міжнародні резерви України становили $16,6 млрд, що на $4,8 млрд менше, ніж в нинішньому році.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що обсяг міжнародних валютних резервів України в січні досяг п'ятирічного максимуму.

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Місце
Україна
Теги
Економіка України національний банк України
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
конечно пополняются резервы за счет уже взятых долгов))) я б тоже так не отказался - взять несколько миллиардов в кредит и не возвращать - мол да это мои личные резервы))) до.л.баебы!
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Галушкин Петро
Галушкин Петро
Как преподнести зраду за перемогу расскажут редакторы обоза. Убыль $1,97 млрд, прибыль $930 млн. Но чубатые дальше заголовка читать не привыкли, поэтому в этих расчетах увидят не минус 1 млрд золотовалютного резерва, а РОСТ, потому что в прошлом году было меньше на 4,8млрд.
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
На конец июня объем государственного и гарантированного государственного долга Украины увеличился в долларовом эквиваленте на 2,5%, или на 1,96 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов. Общий размер госдолга на 30 июня 2019 года составил 2,1 трлн гривен или 80,35 млрд долларов. https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/ukraina-uvelichila-gosdolg-na-2-mlrd-dollarov-355209/
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Северо-Запад Эдуард, Все правильно - занимают что бы потом отдать но некоторое время эти суммы хранятся на западных счетах (для гарантии своевременной отдачи) и как раз в этот момент и нужно кричать по всем углам смотрите какие мы богатые ….
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