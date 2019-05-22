Зрив місії МВФ в Україні: у Фонді розставили всі крапки над "і"

Місія Міжнародного валютного фонду продовжує роботу в Україні за раніше запланованим двотижневим графіком.

Про це УНІАН повідомили в українському представництві Фонду, коментуючи інформацію ЗМІ про дострокове припинення роботи місії, яка прибула до Києва вчора, 21 травня.

"Робота місії триває. Робота експертів МВФ продовжується наразі за графіком", — зазначили в представництві.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що місія Міжнародного валютного фонду скорочує графік роботи і не переглядатиме програму співпраці.

Гройсман і Лагард РБК-Украина

У коментарі OBOZREVATEL економіст МЦПД Єгор Киян заявив, що новий транш для України за найбільш позитивного сценарію може бути ближче до осені або навіть грудня.

"Зараз в Україні перебуває оцінна місія. Вона повинна зробити висновки про виконання структурних маяків", — пояснив експерт.

Після цього буде звіт про виконання умов і тільки потім почнуться переговори про новий меморандум і транш, який за ним послідує. Крім того, за словами Кияна, навіть без траншу МВФ у 2019-му, з огляду на золотовалютні резерви НБУ, Україна зможе обслуговувати свій зовнішній борг. Водночас від співпраці з Фондом залежать настрої інвесторів, відносини з ЄС, міжнародними фінансовими інституціями.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з вівторка, 21 травня, розпочала роботу місія Міжнародного валютного фонду.

Експерти фонду проведуть зустрічі з представниками уряду і за підсумками роботи повинні ухвалити рішення про готовність України до отримання нового траншу в розмірі 1,3 млрд доларів.

Глава представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман казав, що місія планує працювати два тижні. Серед основних проблемних питань він відзначив прийняття нової редакції закону про відповідальність за незаконне збагачення.

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