Мінус 28 млрд: стало відомо про проблеми з бюджетом України через податкову і митницю

Податкова і митниця перерахували в бюджет України на 28,2 млрд грн менше, ніж було затверджено за січень-травень.

Про це написав у Facebook економіст, керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць. За його словами, бюджет врятував тільки Нацбанк, який уже повністю здійснив перерахунок частини свого прибутку.

"Підсумки за 5 місяців 2019 року:

- Надходження в Державний бюджет не виконано на 8,5 млрд грн, або -1,96% до плану, зібрали 426,7 млрд грн при плані 435,2 млрд грн. При цьому НБУ вже достроково перерахував свою річну норму в розмірі 64,9 млрд грн;

- Податкова зібрала 172,3 млрд грн при плані 187,2 млрд грн, -7,94% до плану.

- Митниця зібрала 128,4 млрд грн при плані 141,7 млрд грн, -9,37%.

- Місцеві бюджети зібрали 111,2 млрд грн при плані 108,9 млрд грн, план перевиконується на 2,09%" - розповів Компанієць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 1 кварталі 2019 року різко впав приріст ВВП, що свідчить про зниження темпів приросту української економіки в цілому.

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