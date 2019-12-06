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6 грудня • оновлено в 12:20
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Міноборони озвучило нові зарплати для військовослужбовців ЗСУ

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Міністерство оборони встановило мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом на рівні 10,2 тис. гривень.

За укладання першого контракту встановлено одноразову грошову винагороду військовослужбовцям у таких розмірах: рядовим – 8, сержантам (старшинам) – 9 прожиткових мінімумів. Про це йдеться на сайті відомства.

Додаткові виплати за виконання завдань в Операції об'єднаних сил становлять від 6,5 до 17 тис. гривень залежно від відстані від лінії бойового зіткнення.

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Грошове забезпечення військовослужбовців сил спеціальних операцій, десантно-штурмових військ, підрозділів морської піхоти та гірсько-штурмових військових частин збільшене в середньому на 2-3 тис. гривень (більше ніж у інших видах).

Водночас із цим встановлено надбавку (в середньому на 2-3 тис. гривень) за особливості проходження служби для снайперів, номерів обслуг ПТРК (Корсар та Стугна-П), які мають сертифікати про закінчення відповідних шкіл підготовки, операторам безпілотних літальних апаратів.

Також виплачується компенсація за оренду житла для сержантів та солдатів за контрактом.

Нагадаємо, що 6 грудня в Україні відзначають день Збройних сил. Цього дня 1991 року було ухвалено закон "Про Збройні сили України", а День ЗСУ був встановлений постановою Верховної Ради в 1993 році.

Міністерство оборони встановило мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом на рівні 10,2 тис. гривень

Міністерство оборони встановило мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців за контрактом на рівні 10,2 тис. гривень

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Віктор Калиненко
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Хо Хол
Хо Хол
Это не считая тыщи гривен в день?
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Хо Хол, Прибавь еще что ты отсасываешь у любого рядового ВСУ на халяву. Правда на тебе, дешевке, много не сэконмишь
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