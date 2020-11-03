В Україні продають в'язниці: міністр назвав вартість і розкрив деталі

В Україні до продажу підготовлені три в’язниці, аукціони пройдуть найближчим часом. Стартова ціна становить 220 мільйонів гривень.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів міністр юстиції Денис Малюська. "Пакет документів по в’язниці, яка розташована в Коцюбинському, вже практично готовий, ще по двох в’язницях документи на фінальній стадії підготовки до продажу", – повідомив він.

Міністр уточнив, що ці об’єкти продаватимуть на відкритих онлайн-аукціонах за допомогою системи електронних закупівель ProZorro. Скоріш за все, аукціони відбудуться у листопаді.

Щодо в’язниці у Коцюбинському на Київщині чиновник розповів, що її стартова ціна становить 220 мільйонів гривень. "Цей мінімум розрахований оцінщиком, а далі покаже ринок. Кому це цікаво, той виставить більшу ціну".

"Чим більше ми отримаємо, тим краще, тому що сума стартового продажу залишається в нас на нове капітальне будівництво – ми плануємо будувати нові СІЗО за межами міст. Надлишок піде в державний бюджет", – пояснив він.

Міністр повідомив, що в’язниці можуть бути цікаві потенційним покупцям, перш за все, як земельні ділянки для подальшого будівництва. "Безумовно, всі ці старі конструкції будуть знесені, і на місці в’язниці з’явиться щось нове – торгові центри, будинки, об’єкти промисловості, будь-що", – зазначив він.

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр Денис Малюська розповів про те, що за рахунок проведення "великого розпродажу в'язниць" міністерство планує провести "велике будівництво в'язниць". Всі старі виправні заклади, швидше за все, будуть знищені.