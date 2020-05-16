Звинувачення на адресу влади щодо зменшення атомної генерації та зростання цін на електроенергію для промисловості не відповідають дійсності. В Україні найнижчий тариф на електроенергію для непобутових споживачів та населення серед країн Європи. Про це заявила в.о. міністра енергетики та охорони довкілля Ольга Буславець в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

Ольга Буславець, в.о. міністра енергетики та охорони довкілля zaxid.net

"Це офіційні дані Євростату. Україна має найменший тариф для непобутових споживачів, тобто для бізнесу, для промисловості. Якщо порівнювати середньозважену ціну в європейських країнах, це майже в 2 рази менше", - сказала Буславець.

Окрім того, вона зазначила, що тариф на струм для населення, за даним Євростату, у нас також найнижчий серед країн-сусідів, зокрема, Росії, Грузії, Молдови, Білорусі. Та наголосила – заяви про дорогу електроенергію в Україні є міфом.

"Це міф, це маніпулювання, це обманюють, маніпулюють суспільством", - сказала Буславець.

Керівник Мінекоенерго також спростувала твердження про те, що компанія "Енергоатом" постраждала від затвердженого нового енергобалансу, яким передбачено загальне зменшення споживання електроенергії для усіх виробників.

"Якщо ми зробимо ці всі заходи, які ми напрацювали антикризовим штабом, і вирівняється ціна на ринку така, яка вона повинна бути, "Енергоатом" нормально себе буде відчувати, і у них не буде показників, які вже вони сьогодні показали, про збитки. Це все прораховано… Все з "Енергоатомом" буде добре. Нехай вони виконують свої ремонти, забезпечують безпеку", - сказала Буславець.

Окрім того, вона звернула увагу, що на сьогодні встановлена державою ціна атомної електроенергії не покриває навіть паливну складову, не говорячи про витрати компанії "Енергоатом" на ремонтні роботи та майбутні заходи для виведення атомних блоків з експлуатації.

"Сьогодні Україна, держава зобов’язала державну компанію "Енергоатом" 85% електричної енергії продавати за ціною 57 копійок для того, щоб стримувати сьогодні підняття тарифу для населення і забезпечити таку соціальну позицію по стримуванню ціни. 57 копійок навіть не покривають паливну складову. Я вже не говорю про операційні затрати, про ремонти, про зарплату та інше. Тобто, ті 15%, які залишаються в Енергоатому, вони повинні продати на біржі, на ринку "на добу наперед", і заробити собі кошти для того, щоб покрити свої затрати. Ця ціна, яка сьогодні є, не включає в себе реальне покриття виведення атомних блоків з експлуатації. Це дуже дорогий захід", - пояснила Буславець.

Нагадаємо, 28 квітня Міністерство енергетики та захисту довкілля України затвердило новий Прогнозний енергетичний баланс України на 2020 рік, який передбачає загальне зменшення споживання на 9,5%. Виконуючий обов'язки президента НАЕК "Енергоатом" Петро Котін заявив про підтримку нового енергетичного балансу, зазначивши, що вважає його безпечним для експлуатації енергоблоків.

Раніше ексзаступник міністра енергетики та вугільної промисловості України, експерт енергетичних ринків Сергій Чех заявив, що в Україні ціни на електроенергію для промисловості знизились настільки, що часом навіть не покривають собівартість її виробництва, а енергетика знаходиться в кризовій ситуації.

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