Середня зарплата в Україні пробила нову позначку: озвучено суму

В Україні у вересні середня номінальна заробітна плата склала 9042 грн. Таким чином в порівнянні з 2017 роком вона збільшилася на 12,9%.

Як свідчать дані Державної служби статистики України, сума середньої зарплати у вересні в 2,4 рази перевищила мінімальний показник.

Відзначається, що зарплати вище середньої отримували на підприємствах промисловості, транспорту, сектора інформаційних технологій. Зокрема в фармацевтиці цей показник склав 16,4 тис. грн, нафтопереробці - 11,4 тис. грн, металургії - 11,2 тис. грн.

Крім того, середня зарплата в освіті майже вдвічі перевищила мінімальну і склала 7176 грн. У медицині - 5730 грн.

Варто відзначити, що за прогнозами Кабінету Міністрів, показник середньої зарплати, як один з орієнтирів економічного розвитку України, повинен досягти позначки в 10 тис. грн. У проекті державного бюджету на 2019 заклали показник мінімальної зарплати на рівні 4170 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керуючий приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США Володимир Компанієць розповів, в яких регіонах найбільша і найменша середня зарплата, і як вона відрізняється за видами діяльності.