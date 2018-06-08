Мінімальна зарплата в Україні має бути від 5 тис. грн: розрахунки

Мінімальна зарплата в Україні має становити більше 5 тис. грн, в такому випадку її розмір відповідатиме стандартам Міжнародної організації праці (МОП). Згідно з даними Держстату, кожна четверта заробітна плата в Україні - менше 4000 грн. Тобто пік заробітних плат перебуває біля мінімалки. В той час як у нормальній ситуації більшість громадян має отримувати трохи менше медіанної заробітної плати (станом на квітень - 5935 грн).

Як розповів OBOZREVATEL економіст Володимир Компанієць, така ситуація - ще один доказ великої кількості зарплат у конвертах. Експерт склав інфографіку, на якій зобразив розподіл заробітних плат за їхнім розміром. І щоб виправити ситуацію, мінімалка має бути на рівні 5 тис. грн.

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Так, медіанна заробітна плата на даний момент становить близько 5935 грн. У країнах, де спостерігається відтік робочої сили і значна трудова міграція, влада намагається наблизити мінімальну зарплату до рівня медіанної. Це дозволяє з одного боку забезпечити соціальну рівність, а з іншого - конкурувати з державами з вищими заробітними платами.

Експерти МОП впевнені: мінімальна зарплата має становити 60% середньої. На даний момент українці в середньому заробляють 8480 грн, відповідно, мінімалка має бути не менше 5040 грн. Тут також варто враховувати, що середні зарплати в країні ростуть щомісяця, а мінімальну зарплату в кращому випадку переглядають двічі на рік. Тому, підвищуючи соціальні гарантії, треба закладати прогноз зростання середньої зарплати.

Володимир Компанієць нагадує: згідно з Конституцією українці мають заробляти не менше прожиткового мінімуму. Його фактичний розмір, згідно з розрахунками Мінсоцполітики, у квітні становив понад 4,2 тис. грн. До кінця року прожитковий мінімум буде на рівні вже понад 5 тис. грн, з урахуванням зростання цін. Однак також варто зазначити, що до прожиткового мінімуму не зараховують витрати українців на мобільний зв'язок, інтернет, житло тощо.

"Треба підвищити мінімальну зарплату як мінімум до 5 тис. грн. Але цього мало. Треба посилювати перевірки, бо ті, хто працював у тіні, продовжать це робити. Має бути комплекс заходів - посилити контроль, перевіряти без попередження роботодавців і паралельно підвищити мінімальну зарплату", - розповідає Володимир Компанієць.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про те, як зростатимуть зарплати українців найближчими роками.