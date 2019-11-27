Мінфін передав ПриватБанк до рук Гончарука: адвокат розкрив причину

Міністерство фінансів переписало 100% акцій ПриватБанку на Кабінет міністрів.

Зокрема, власником 100% акцій державного банку вказана "держава в особі Кабінету міністрів", повідомляє Finbalance.

Водночас ще на початку вересня власником 100% акцій ПриватБанку вказувалася "держава в особі Міністерства фінансів”.

Уряд також є власником 100% акцій Ощадбанку та Укрексімбанку.

Водночас Міністерству фінансів належать 94,94% акцій Укргазбанку (решта 5,06% – у міноритарників).

Український адвокат Ростислав Кравець зазначив, що держава розуміє ймовірний програш справи щодо ПриватБанку. І, щоб Міністерство фінансів не несло відповідальність, а відповідав Кабмін, чиї зобов'язання нічим не забезпечені, вони переписали акції на уряд.

"Таким чином вони намагаються убезпечити себе від подальших компенсацій Ігорю Коломойському. Причина в тому, що процедура націоналізації з самого початку була грубо порушена, що і дає колишнім власникам привід оскаржити її результати", – повідомив Кравець у коментарі OBOZREVATEL.

За його словами, якщо олігарх отримає банк назад, то зможе претендувати на всі витрати, які він поніс за це час, компенсацію отриманого збитку, а також за неотриманий прибуток.

"Як від цього врятує передача акцій Кабміну? На сьогодні є величезна кількість позовів від колишніх власників "Привата", де відповідачем виступає не Кабмін, а Мінфін. А оскільки акції знаходяться вже в іншої юридичної особи, то Коломойському доведеться в черговий раз іти в суди, намагатися доводити і повертати ці акції вже від Кабінету міністрів", – резюмував адвокат.

Міністерство фінансів переписало 100% акцій ПриватБанку на Кабінет міністрів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 грудня 2016 року ПриватБанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% у його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

Наприкінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, внаслідок чого зазнав збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які, ймовірно, належать їм.

Тоді ж Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, що безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалене на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" щодо скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

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