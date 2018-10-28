''РФ піде на крайні заходи'': Україні передрекли катастрофу на Азові

Через блокаду Азовського моря порти Бердянська і Маріуполя можуть припинити свою роботу, що стане ударом для держбюджету України.

Про це OBOZREVATEL повідомив кримський економіст Юрій Смілянський, коментую заяву міністра інфраструктури України Володимира Омеляна про мільярдні збитки внаслідок російських дій в Азові.

За його словами, Україна може перенаправити потоки вантажу на менш проблематичні порти в Одесі та Чорноморську: "У цій позиції можуть збільшатися транспортні витрати, не більше того, в дечому будуть переглянуті контракти. Сказати, що це завдасть дуже серйозного збитку бюджету, я б так не стверджував".

Але такий варіант створює загрозу закриття роботи Маріупольського та Бердянського портів, говорить економіст.

"Тоді вмирають порти, а для Бердянська порт - це життя міста, він один з основних містоутворюючих підприємств. А це вже удар по державному та місцевому бюджету, місцевий бюджет не витримає, значить держава буде його дотувати. Це гроші з держбюджету, і тут дійсно будуть мільярди", - заявив він.

Смілянський не виключає того варіанту, що перед силами РФ в Азовському морі може бути поставлена задача звести роботу морських портів в цьому регіоні нанівець.

"Виключати те, що Росія піде на крайні заходи для того, щоб не дати можливості функціонувати цим двом азовських портів, ми не можемо", - сказав економіст.

Нагадаємо, з весни 2018 року російські силовики почали затримувати і перевіряти суду, наступні в порти Маріуполя і Бердянська, що істотно зашкодило економіці регіону.

6 вересня Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення направити військові кораблі для захисту національних інтересів країни. У свою чергу, президент України Петро Порошенко на сесії Генасамблеї ООН попереджав, що Росія має намір окупувати Азовське море.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 жовтня Європарламент ухвалив резолюцію із закликом до влади Євросоюзу передбачити посилення санкцій проти Росії в разі ескалації в Азовському морі.