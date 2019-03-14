Мільярди на проїдання: названо несподівану проблему України через заробітчан

Українські заробітчани щороку пересилають в Україну мільярди доларів, проте ці гроші не працюють на розвиток економіки країни, а лише підігрівають зростання цін.

Про це заявив в ефірі ObozTV виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, Україні потрібні інвестиції, а не грошові перекази мігрантів.

"За минулий рік заробітчани перерахували в Україну до 12 млрд доларів. Ці гроші йдуть на купівлю товарів довгострокового користування, які заходять сюди з імпорту. Ці гроші йдуть на купівлю житла – новобудов, ринок яких фантастично перегрітий", – зазначив економіст.

За його словами, Україна потребує припливу інвестицій, але гроші, які пересилають заробітчани – не інвестиції, а "чисте споживання", яке "досить активно підігріває споживчий ринок".

"У нас на сьогоднішній момент завдяки цьому ціни на продукти харчування практично європейські, а по деяких позиціях ми навіть вище, ніж європейці – м'ясо, свинина, молоко. Ця ситуація досить серйозно викривляє наш ринок", – вважає Пендзин.

При цьому експерт нагадав, що мінімальна зарплата в Україні становить 132 євро, що в 5-10 разів менше, ніж у країнах ЄС.

"Це є яскравим показником і поясненням того, чому ми маємо 9 млн трудових мігрантів, з них мінімум 7 млн в Євросоюзі", – підкреслив він.

krapka.club

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Головний наслідок трудової міграції для України - скорочення населення. Як заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, щомісяця на заробітки виїжджає близько 100 тис. українців.

Водночас міністр соцполітики Андрій Рева відзначив, що в міграції перебувають 3,2 млн осіб, а проблема торкнулася 9 млн людей (зокрема дітей заробітчан).

Міжнародна організація з міграції підрахувала, що сума закордонних грошових переказів в Україну в 2017 році склала 12,1 млрд доларів.

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