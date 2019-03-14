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Мільярди на проїдання: названо несподівану проблему України через заробітчан

3.3тЧитати матеріал російською

Українські заробітчани щороку пересилають в Україну мільярди доларів, проте ці гроші не працюють на розвиток економіки країни, а лише підігрівають зростання цін.

Про це заявив в ефірі ObozTV виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, Україні потрібні інвестиції, а не грошові перекази мігрантів.

"За минулий рік заробітчани перерахували в Україну до 12 млрд доларів. Ці гроші йдуть на купівлю товарів довгострокового користування, які заходять сюди з імпорту. Ці гроші йдуть на купівлю житла – новобудов, ринок яких фантастично перегрітий", – зазначив економіст.

За його словами, Україна потребує припливу інвестицій, але гроші, які пересилають заробітчани – не інвестиції, а "чисте споживання", яке "досить активно підігріває споживчий ринок".

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"У нас на сьогоднішній момент завдяки цьому ціни на продукти харчування практично європейські, а по деяких позиціях ми навіть вище, ніж європейці – м'ясо, свинина, молоко. Ця ситуація досить серйозно викривляє наш ринок", – вважає Пендзин.

При цьому експерт нагадав, що мінімальна зарплата в Україні становить 132 євро, що в 5-10 разів менше, ніж у країнах ЄС.

"Це є яскравим показником і поясненням того, чому ми маємо 9 млн трудових мігрантів, з них мінімум 7 млн в Євросоюзі", – підкреслив він.

Мільярди на проїдання: названо несподівану проблему України через заробітчан

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVТрудова міграція з України
Особа
Олег Пендзин
Місце
Україна
Теги
заробітчанитрудовая миграциямігранти
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