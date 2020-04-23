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23 квітня • оновлено в 12:04
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Милованов запропонував три речі, які повинні врятувати економіку України

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Колишній міністр економіки Тимофій Милованов запропонував три речі, які повинна ввести влада, щоб вивести Україну з кризи на тлі спалаху коронавірусу.

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Про це він написав у себе в Facebook в середу, 22 квітня.

За його словами, щоб не вбити економіку і майбутнє України слід ввести базовий дохід на період кризи внаслідок введеного карантину, масове тестування на коронавірус і впровадити політику таргетування ймовірності зараження.

Милованов вважає за потрібне на період карантину ввести базовий дохід у розмірі 5 тис. грн. Базовий дохід передбачає, що кожному українцеві – як тим, хто працює, так і пенсіонерам або підприємцям, буде виплачуватися по 5 тис. грн.

"Я пропоную ввести мінімальний базовий дохід. Наприклад, у половину середньої зарплати (5 тис. грн). Тільки під час карантину. Для всіх", – заявив Милованов.

Тимофій Милованов

Тимофій Милованов

РБК-Україна

Крім цього, Милованов запропонував перейти до режиму "таргетованого" карантину, коли обмеження вводяться для того, щоб максимально знизити ймовірність зараження (до 2-3%), тобто є вибірковими.

"Тому що масові смерті людей – це страшна картина. Набагато страшніше, ніж зупинена економіка. Спалах смертей може зруйнувати політичне майбутнє будь-якого уряду і політичної партії. А слабка економіка – політично – це погано, але не так страшно", – підкреслив екс-міністр .

Він також повідомив, що уряд продовжив карантин до 11 травня і буде продовжувати його ще багато разів. "Подобається нам це чи ні. Не дивлячись на благання бізнесу. Незважаючи на бідність людей, які втратили роботу", - додав Милованов, підкресливши, що тому вже зараз потрібно підтримувати економічну активність і людей, які постраждали від карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 квітня Кабінет міністрів України продовжив дію карантинних заходів через епідемію коронавируса в країні до 11 травня. Також прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що з 22 квітня в Україні вводять нові визначення карантинних заходів. Впроваджуватимуться три рівня: жовтий, помаранчевий і червоний.

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Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Тимофій Милованов
Місце
Україна
Тег
криза
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Ска кал ки, кас трю ли, пок рыш ки...)))
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