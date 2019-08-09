"Мільйонні схеми": в України затримали велику групу шахраїв

Кіберполіція викрила злочинну групу, яка брала участь у мільйонних шахрайських схемах.

Зокрема, троє мешканців Одеси у мережі пропонували громадянам придбати мототранспорт та дороговартісну техніку для дому за заниженими цінами, пише "Київ Оперативний" у Facebook.

"Натомість, отримавши гроші від клієнта, зникали. Усіх учасників злочинної групи затримано", – йдеться у повідомленні.

Гроші зазвичай перераховувалися на підконтрольні зловмисникам банківські рахунки.

Кіберполіція виявила понад 10 рахунків, які використовували шахраї:

5168 7573 5408 5245

5168 7427 2176 5943

5168 7573 7877 4782

5168 7422 2928 8257

4149 6293 9628 5934

4149 4390 0145 7013

4149 4390 0365 7800

5168 7555 3304 4448

5168 7554 4100 3114

4149 6293 9809 5604

Р/Р 26253455268688

Наразі працівники правоохоронних органів встановлюють осіб, які могли стати їх жертвами.

Троє мешканців Одеси у мережі пропонували громадянам придбати мототранспорт "Київ Оперативний" Facebook

Кіберполіція викрила злочинну групу у мільйонних шахрайських схемах "Київ Оперативний" Facebook

Усіх учасників затримали "Київ Оперативний" Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні шахраї пропонують українцям від імені ПриватБанку взяти участь у програмі "розвитку населення" й отримати 10 тис. грн.

Однак ті клієнти банку, які візьмуть участь у неіснуючій програмі, можуть втратити кошти.

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