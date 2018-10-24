Мільйони на день: стало відомо, скільки росіянам коштує Путін

В Росії у 2018 році планують збільшити суму витрат на діяльність президента Володимира Путіна і його адміністрації на 1,7 млрд рублів (430 млн гривень). Загалом ця сума тепер складе 11,8 млрд рублів (4 млрд гривень). Таким чином, за день на утримання російського лідера в середньому витрачають 32,28 млн руб (13,7 млн ​​грн).

Як повідомляє "Інтерфакс", планується збільшити витрати на проведення заходів за участі глави РФ на 786,3 млн руб. (337 млн ​​грн), на авіаперевезення його повноважних представників — на 76 млн руб. (32,7 млн ​​грн).

Ще 40,4 млн рублів (17 млн ​​грн) виділять додатково на проведення заходів, пов'язаних із 25-річчям прийняття Конституції Росії, а на забезпечення роботи адміністрації російського президента додадуть ще 15,2 млн руб. (6,4 млн грн). Крім того, 799,4 млн руб (344 млн грн) спрямують на виплати працівників державних органів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти порадили росіянам навчитися економити і відповідно до власних доходів через обвал рубля. Оскільки ситуація в країні разом із підвищенням ПДВ може спровокувати різке підвищення цін.