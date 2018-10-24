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Мільйони на день: стало відомо, скільки росіянам коштує Путін

9.1тЧитати матеріал російською

В Росії у 2018 році планують збільшити суму витрат на діяльність президента Володимира Путіна і його адміністрації на 1,7 млрд рублів (430 млн гривень). Загалом ця сума тепер складе 11,8 млрд рублів (4 млрд гривень). Таким чином, за день на утримання російського лідера в середньому витрачають 32,28 млн руб (13,7 млн ​​грн).

Як повідомляє "Інтерфакс", планується збільшити витрати на проведення заходів за участі глави РФ на 786,3 млн руб. (337 млн ​​грн), на авіаперевезення його повноважних представників — на 76 млн руб. (32,7 млн ​​грн).

Ще 40,4 млн рублів (17 млн ​​грн) виділять додатково на проведення заходів, пов'язаних із 25-річчям прийняття Конституції Росії, а на забезпечення роботи адміністрації російського президента додадуть ще 15,2 млн руб. (6,4 млн грн). Крім того, 799,4 млн руб (344 млн грн) спрямують на виплати працівників державних органів.

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Мільйони на день: стало відомо, скільки росіянам коштує Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти порадили росіянам навчитися економити і відповідно до власних доходів через обвал рубля. Оскільки ситуація в країні разом із підвищенням ПДВ може спровокувати різке підвищення цін.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Об'єкти
РосіябюджетАдміністрація Президента
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
что то кремлеботы помалкивают по ходу им ЗП не повысили слабо воняют незаслужили
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