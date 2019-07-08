"Ми – рішуче за": Німеччина підтримала збереження транзиту газу через Україну

Уряд Німеччини рішуче виступає за те, щоб транзит російського газу через Україну зберігався.

"Робимо все можливе, щоб транспортування газу через Україну тривало", – заявив міністр економіки ФРН Петер Альтмайер в інтерв'ю Bild.

Він зазначив, що домовився про переговори між міністром закордонних справ України і міністром енергетики Росії.

Німецький міністр також вважає, що російський проект "Північний потік-2" не зробить Берлін залежним від Москви, а лише принесе економічну вигоду для Німеччини.

"Мова йде про скорочення маршрутів постачання і створення нових структур поставки, оскільки в наступні роки наша потреба в газі істотно виросте. З виходом з вугільного і атомного потоків ми будемо покладатися на більшу кількість газових електростанцій протягом перехідного періоду", – резюмував Альтмайер.

Уряд Німеччини рішуче виступає за те, щоб транзит російського газу через Україну зберігався

Нагадаємо, що голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв допустив припинення російським "Газпромом" транзиту газу через Україну.

Він наголосив, що РФ на тристоронніх газових переговорах про умови транзиту та імпорту газу після 2019 року тягнутиме час до завершення президентських і парламентських виборів в Україні й, за відсутності нових договорів, може припинити транзит на початку 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже розпочав реалізацію "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!