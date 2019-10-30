"$7 млрд – абсурд": Путін звернувся до України через постачання газу

Президент РФ Володимир Путін закликав до обнуління судових претензій між "Газпромом" і "Нафтогазом України".

Мова йде про претензії, пов'язані з врегулюванням проблеми боргу та підписанням контрактів на транзит і поставку газу. Путін назвав їх "абсурдом" під час зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном 30 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми готові до конструктивної роботи і з прокачування газу через Україну, і щодо поставок газу в Україну. Причому зі значним зниженням ціни – на відміну від тієї, за якою споживачі російського газу отримують його в Україні", – сказав він.

"А те, що це російський газ – сумнівів немає. Жодного реверсу там немає, це помилковий реверс. Головне, що вигода України очевидна і для кінцевих споживачів – і для компобуту, для громадян, і для економіки в цілому", – заявив глава РФ.

Путін також назвав абсурдними претензії Антимонопольного комітету України до "Газпрому" на $7 млрд.

Путін звернувся до України через постачання газу

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці серпня російський газовий монополіст "Газпром" вніс на рахунок Високого суду правосуддя Англії й Уельсу 345 мільйонів доларів забезпечувальних платежів у рамках суперечки з НАК "Нафтогаз України" в Стокгольмському арбітражі.

Стокгольмський арбітражний трибунал виніс рішення на користь НАК "Нафтогаз України" ще взимку 2018 року.

При цьому НАК "Нафтогаз України" приступив до реалізації "плану Б", який передбачає компенсацію збитків через будівництво "Північного потоку-2".

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