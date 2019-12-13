Меркель після "нормандського саміту" зробила важливу заяву про санкції проти Росії

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що знімати санкції з Росії поки що рано.

Як передає Укрінформ, про це Меркель сказала після грудневого засідання Європейської ради, зазначивши, що нова команда керівництва ЄС "демонструє бажання робити все для ефективної роботи".

"Французький президент Еммануель Макрон і я вчора повідомили про результати нормандського саміту. Хоча ми і могли сказати, що є певні кроки, але вони недостатні, щоб ми могли зняти санкції", – заявила Меркель.

Ангела Меркель, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон і Володимир Путін МК

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Європейська рада продовжила на 6 місяців санкції проти Російської Федерації через війну в Україні.

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