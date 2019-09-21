Менше грошей сиротам і більше ДБР: спливли показові нюанси бюджету-2020

Співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді IX скликання Вадим Рабинович розкритикував ініціативу підвищити витрати на Державне бюро розслідувань у проекті Державного бюджету на 2020 рік.

"Зменшити фінансування для вчителів і дітей-сиріт і підвищити для ГБР і Офісу Зе!" – пише він у Facebook.

"Ви там зовсім ***нулися??? Країна в смартфоні! А в смартфоні ГБР", – резюмував Рабинович.

Зокрема проект бюджету на наступний рік передбачає такі витрати:

на обслуговування діяльності президента – 983,3 млн грн (у 2019 – 947,2 млн грн, +3,8%)

на ДБР – 1,9 млрд грн (у 2019 – 1,1 млрд грн, +71,2%)

на МВС – 83,8 млрд грн (у 2019 – 83,1 млрд грн, +0,8%)

на СБУ – 9,45 млрд грн (у 2019 – 9,4 млрд грн, +0,5%)

на РНБО – 28,16 млрд грн (у 2019 – 177,7 млн грн, +15 749%)

на ГПУ – 7,6 млрд грн (у 2019 – 7,2 млрд грн, +5,5%)

на НАБУ – 1,03 млрд грн (у 2019 – 867,5 млн грн, +19,7%)

на НАЗК – 812 млн грн (у 2019 – 758 млн грн, +7,1%)

на АРМА – 278 млн грн (у 2019 – 239 млн грн, +16,2%)

на Державну судову адміністрацію – 14,6 млрд грн (в 2019 – 14,1 млрд грн, +3,6%)

на підготовку кадрів вищими навчальними закладами – 27,6 млрд грн (в 2019 – 31,2 млрд грн, -12%)

на Малу академію наук, позашкільна освіта – 175,2 млн грн (в 2019 – 202,4 млн грн, -13%)

на субвенцію на житло для дітей-сиріт – 431,3 млн грн (в 2019 – 717,7 млн грн, - 40%).

Проект Державного бюджету на 2020 рік передбачає збільшення витрат на низку відомств

Як повідомляв OBOZREVATEL, проект державного бюджету на 2020 рік передбачає зростання мінімальної зарплати на 550 гривень – до 4723 гривень.

Одночасно з цим будуть підвищені і посадові оклади працівника за єдиною тарифною сіткою. З 1 січня наступного року вони повинні зрости до 2102 гривень. Це на 181 гривню більше, ніж у 2019 році.

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