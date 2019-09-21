Головна Новини
21 вересня • оновлено в 10:13
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

Менше грошей сиротам і більше ДБР: спливли показові нюанси бюджету-2020

760 Читати матеріал російською

Співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" у Верховній Раді IX скликання Вадим Рабинович розкритикував ініціативу підвищити витрати на Державне бюро розслідувань у проекті Державного бюджету на 2020 рік.

"Зменшити фінансування для вчителів і дітей-сиріт і підвищити для ГБР і Офісу Зе!" – пише він у Facebook.

"Ви там зовсім ***нулися??? Країна в смартфоні! А в смартфоні ГБР", – резюмував Рабинович.

Новини
"Йде третина бюджету": Маркарова розповіла про серйозні проблеми з боргами України

Менше грошей сиротам і більше ДБР: спливли показові нюанси бюджету-2020

Зокрема проект бюджету на наступний рік передбачає такі витрати:

  • на обслуговування діяльності президента – 983,3 млн грн (у 2019 – 947,2 млн грн, +3,8%)

  • на ДБР – 1,9 млрд грн (у 2019 – 1,1 млрд грн, +71,2%)

  • на МВС – 83,8 млрд грн (у 2019 – 83,1 млрд грн, +0,8%)

  • на СБУ – 9,45 млрд грн (у 2019 – 9,4 млрд грн, +0,5%)

  • на РНБО – 28,16 млрд грн (у 2019 – 177,7 млн грн, +15 749%)

  • на ГПУ – 7,6 млрд грн (у 2019 – 7,2 млрд грн, +5,5%)

  • на НАБУ – 1,03 млрд грн (у 2019 – 867,5 млн грн, +19,7%)

  • на НАЗК – 812 млн грн (у 2019 – 758 млн грн, +7,1%)

  • на АРМА – 278 млн грн (у 2019 – 239 млн грн, +16,2%)

  • на Державну судову адміністрацію – 14,6 млрд грн (в 2019 – 14,1 млрд грн, +3,6%)

  • на підготовку кадрів вищими навчальними закладами – 27,6 млрд грн (в 2019 – 31,2 млрд грн, -12%)

  • на Малу академію наук, позашкільна освіта – 175,2 млн грн (в 2019 – 202,4 млн грн, -13%)

  • на субвенцію на житло для дітей-сиріт – 431,3 млн грн (в 2019 – 717,7 млн грн, - 40%).

Проект Державного бюджету на 2020 рік передбачає збільшення витрат на низку відомств

Проект Державного бюджету на 2020 рік передбачає збільшення витрат на низку відомств

Як повідомляв OBOZREVATEL, проект державного бюджету на 2020 рік передбачає зростання мінімальної зарплати на 550 гривень – до 4723 гривень.

Одночасно з цим будуть підвищені і посадові оклади працівника за єдиною тарифною сіткою. З 1 січня наступного року вони повинні зрости до 2102 гривень. Це на 181 гривню більше, ніж у 2019 році.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Держбюджет-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Держбюджет-2020
Особа
Вадим Рабинович
Місце
Україна
Тег
бюджет
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel