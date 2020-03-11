МАУ скасувала низку рейсів через коронавірус: опубліковано терміни і напрямки

Найбільша в Україні аіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) скасувала низку рейсів до Італії, Ізраїлі, Туреччини і скоротила в кількість вильотів до Великобританії в зв'язку з заходами щодо стримування подальшого поширення коронавірусу COVID-19.

Про це в середу, 11 березня, повідомили в прес-службі МАУ.

Авіаперевізник призупинив виконання рейсів Київ – Венеція в період з 12 березня по 12 квітня. Пасажири зможуть покинути територію Італії на регулярних рейсах МАУ з Риму та Мілану, які допоможуть українцям повернутися на батьківщину.

"Мандрівникам, яким потрібно буде потрапити з Венеції до Риму або інше місто для вильоту в Україну, необхідно завантажити та заповнити спеціальну декларацію", - наголошується в повідомленні.

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Крім того, МАУ відкоригувала розклад польотів з міст України в Тель-Авів у зв'язку з новими правилами в'їзду в Ізраїль. Зокрема, на період 12 березня – 8 квітня авіакомпанія скасувала рейси Одеса – Тель-Авів (крім 18 і 25 березня) і Дніпро – Тель-Авів, а також рейси Харків – Тель-Авів з 15 березня по 8 квітня. Уточнюється, що рейси Київ – Тель-Авів будуть виконуватися двічі на день, а пасажирам рейсів Дніпро – Тель-Авів буде запропонований альтернативний варіант перельоту через Київ на найближчий рейс.

Також повідомляється, що виконання прямих рейсів Київ – Ізмір (Туреччина) буде тимчасово зупинено до 22 травня. Зокрема, пасажирам рейсів в/з Ізміра будуть запропоновані варіанти подорожі з пересадкою у Стамбулі. У зв'язку з пониженням попиту до 1 квітня прямі рейси між Одесою і Стамбулом виконуватися не будуть.

Також у прес-службі уточнили, що з 13 березня по 7 квітня МАУ виконуватиме по одному рейсу в день між Києвом і Лондоном. Крім того, МАУ відкоригувала свою програму внутрішніх рейсів. Зокрема, до 8 квітня будуть скасовані другі частоти (другі рейси в добу) на маршрутах між Києвом і Херсоном, Чернівцями, Івано-Франківськом, Львовом і Запоріжжям. В авіакомпанії обіцяють зв'язатися з кожним пасажиром скасованих рейсів, які залишили свої прямі контактні дані при бронюванні квитків.

"З огляду на знижений попит багато авіакомпаній світу скоротили частотність польотів або зовсім припинили повітряне сполучення з низкою країн. МАУ – не виняток. Ми гостро відчуваємо зростаючі побоювання пасажирів, пов'язані з подорожами в охоплені вірусом регіони. Тому ми коригуємо свій розклад таким чином, щоб найбільш повно задовольняти попит на авіаперевезення і при цьому забезпечувати безпеку наших пасажирів і екіпажів", - зазначила директор з комунікацій МАУ Євгенія Сацька.

Також повідомляється, що з метою забезпечення максимально безпечних умов перельотів, авіакомпанія МАУ запровадила процедуру повної дезінфекції всіх повітряних суден, що прибувають з міст Італії, до зниження епідеміологічного рівня.

Також авіакомпанія буде оперативно інформувати про будь-які подальші зміни у розкладі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вчора стало відомо, що МАУ скасувала рейси в 16 країн світу і частина рейсів по Україні через спалах коронавируса. З цієї ж причини лоукостер Wizz Air призупинив всі вильоти в Італію і Ізраїль.

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