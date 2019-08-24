Масштабна афера з українським теплоходом: спливли нові скандальні факти

Спливли нові факти про корупцію в "Українському Дунайському пароплавстві". Йдеться про продаж теплохода "Микола Савицький" за заниженою вартістю.

Журналісти програми "Центр розслідувань України" провели власне розслідування і анонсували серію передач про свавілля команди глави УДП Дмитра Чалого.

Теплохід "Микола Савицький"

Нагадаємо, в грудні минулого року в Дніпрі за хабар був затриманий радник голови правління ПрАТ "УДП" Марк Крівопальцев. Тоді про затримання на своїй сторінці в Facebook заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Однак справа не зрушила з мертвої точки, а "Микола Савицький" пізніше таки був проданий за ціною значно нижчою від реальної вартості. У передачі журналісти також розслідували факт продажу трьох штовхачів "самим собі" і багато інших фактів корупції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами Луценка Крівопальцев в результаті махінацій занизив на 30% ціну морського судна, т / х "Микола Савицький", 1988 року випуску, м. Корнойбург, Австрія, яке належить державі.

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